Γιασικεβίτσιους για τις τέσσερις σερί ήττες της Φενέρ: «Φταίνε τα πάντα»

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους μετά την ήττα της Φενερμπαχτσέ από την Χάποελ Τελ Αβίβ τόνισε πως οι κακές εμφανίσεις της ομάδας του είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων.

Η Φενερμπαχτσέ δεν ήταν ανταγωνιστική απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ και γνώρισε τέταρτη συνεχόμενη ήττα στην Euroleague με 95-80.

Όταν ο Σάρας Γιασικεβίτσιους ρωτήθηκε για το αν το πρόβλημα είναι η επικοινωνία, τα ατομικά λάθη ή κάτι άλλο, ο έμπειρος κόουτς τόνισε πως είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων.

«Φταίνε τα πάντα. Είναι συνδυασμός πραγμάτων συνήθως σε τέτοιες καταστάσεις. Υπάρχουν πολλοί αγώνες. Πρέπει να μείνουμε σπίτι και να έχουμε χρόνο για προπονήσεις. Οι παίκτες επιστρέφουν από τραυματισμούς. Κάνουμε λάθη ως σταφ στο να μεταφέρουμε κάποια πράγματα στους παίκτες. Δεν είναι ένα πράγμα, είναι συνδυασμός όλων» ανέφερε.