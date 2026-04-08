«Ο Αντετοκούνμπο έχασε… χρυσό μπόνους επειδή τον άφησαν εκτός οι Μπακς»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχασε ένα «χρυσό» μπόνους από την Nike, αφού οι Μιλγουόκι Μπακς τον άφησαν στα «πιτς» και έτσι δεν έφτασε τα 41 ματς φέτος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ξεκαθαρίσει πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, ωστόσο οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν αποφασίσει να τον κρατήσουν εκτός μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Ο Έλληνας αστέρας έχει αγωνιστεί φέτος σε 36 ματς και με τρεις αγώνες να απομένουν, δεν μπορεί να φτάσει τις 41 συμμετοχές. Έτσι, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του «ESPN», ο «Greek Freak» δεν θα λάβει ένα… χρυσό μπόνους από την Nike.

«Πολλές πηγές ανέφεραν ότι η απόφαση των Μπακς να κρατήσουν εκτός τον Αντετοκούνμπο του κόστισε ένα σημαντικό μπόνους στο συμβόλαιό του με τη Nike, το οποίο θα είχε ενεργοποιηθεί αν έπαιζε τουλάχιστον 41 παιχνίδια» ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος.