Ο Παναθηναϊκός υπερτερεί σε ισοβαθμία με τις οκτώ από τις 12 πρώτες ομάδες της Euroleague!

Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη στην έδρα της Μπαρτσελόνα 79-93 και πλέον υπερτερεί σε περίπτωση ισοβαθμίας με τις οκτώ από τις πρώτες 12 ομάδες της κατάταξης!

Οι «πράσινοι» έχουν καταφέρει κάτι εκπληκτικό την φετινή σεζόν, αφού έχουν κερδίσει το πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία απέναντι σε Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης, Χάποελ Τελ Αβίβ, Ζαλγκίρις, Μπαρτσελόνα, Μονακό, Ντουμπάι και Μακάμπι Τελ Αβίβ ενώ ερωτηματικό είναι για την ώρα η Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός την Μεγάλη Πέμπτη (9/4) θα φιλοξενηθεί στην έδρα της Βαλένθια, με τους Ισπανούς να έχουν κερδίσει στο πρώτο ματς με 89-79, κάτι που σημαίνει ότι το Τριφύλλι θέλει νίκη με πάνω από δέκα πόντους για να πάρει την ισοβαθμία και απέναντι στις «νυχτερίδες».

Ο επτάστερος από την άλλη δεν έχει την ισοβαθμία απέναντι σε Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει το πλεονέκτημα και σε πιθανή ισοβαθμία με την Αρμάνι Μιλάνο, αν και οι Ιταλοί δύσκολα θα βρίσκονται στην δεκάδα.