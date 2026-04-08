Λεσόρ: «Ήταν μια μεγάλη νίκη με σπουδαία εμφάνιση, προχωράμε» (vid)

Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Ήταν σπουδαία εμφάνιση. Ειδικά για τα πρώτα 35 λεπτά. Τα τελευταία πέντε λεπτά χαλαρώσαμε κάπως και δεν παίζαμε όπως θέλαμε, κάπως απρόσεκτα...
Πρέπει να είμαστε θετικοί. Ήταν μεγάλη νίκη. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι την Πέμπτη. Ελπίζω να είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι όπως και σήμερα. Προχωράμε»
.@ThiasLsf speaks on our BIG W & shares his thoughts on the games ahead 🗣️☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 7, 2026
Catch his full post-game interview on CLUB 1908: https://t.co/CLLznJNtzs#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/AZbOXttQ1E