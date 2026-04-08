Λεσόρ: «Ήταν μια μεγάλη νίκη με σπουδαία εμφάνιση, προχωράμε» (vid)

Ο Ματίας Λεσόρ μετά την επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού στην έδρα της Μπαρτσελόνα, σημείωσε ότι ήταν μια σπουδαία εμφάνιση των παικτών του Τριφυλλιού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν σπουδαία εμφάνιση. Ειδικά για τα πρώτα 35 λεπτά. Τα τελευταία πέντε λεπτά χαλαρώσαμε κάπως και δεν παίζαμε όπως θέλαμε, κάπως απρόσεκτα...

Πρέπει να είμαστε θετικοί. Ήταν μεγάλη νίκη. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι την Πέμπτη. Ελπίζω να είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι όπως και σήμερα. Προχωράμε»