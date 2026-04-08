Βεζένκοφ: «Υπάρχουν χρονιές που τερματίζαμε πρώτοι και στο τέλος δεν καταφέρναμε τίποτα»

Ο Σάσα Βεζένκοφ έλαμψε επιθετικά σε ακόμα ένα παιχνίδι με τους 26 πόντους του, όμως μίλησε περισσότερο για τον MVP Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ στάθηκε στο ομαδικό στοιχείο του Ολυμπιακού.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ δήλωσε στο flash interview μετά τη νίκη επί της Ρεάλ στο ΣΕΦ: «Ο Ταβάρες έχει μεγάλα χέρια και πραγματικά είναι παντού, αλλά είμαι καλά. Κάναμε μια φανταστική επιθετικά εμφάνιση και ήμασταν καλοί αμυντικά στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να προσέχουμε με τη Χάποελ γιατί βλέπετε ότι η Euroleague είναι εξαιρετικά απρόβλεπτη. Όλοι θέλουμε να παίζουμε με καλούς παίκτες.

Δεν θέλω να πω κάτι για τον Ντόρσεϊ. Δουλεύει πολύ σκληρά κάθε μέρα, θέλει να είναι συνέχεια σταθερός, ειδικά μετά την περσινή σεζόν και τις δυσκολίες που πέρασε και με τους αγώνες που έδωσε με τον εαυτό του και όλοι είμαστε περήφανοι για αυτόν.

Ωστόσο, είναι όλη η ομάδα. Πρέπει όλοι να είμαστε σταρς στους ρόλους μας. Το είχα πει και πριν από δυο - τρεις εβδομάδες. Έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ και όλοι θέλουν να παίζουμε. Δεν έχει σημασία τι κάνει ο καθένας. Σημασία έχουν μόνο οι νίκες. Είμαι εδώ 7-8 χρόνια και υπάρχουν χρονιές που τερματίζαμε πρώτοι και στο τέλος δεν καταφέρναμε τίποτα. Οπότε, δεν έχει σημασία αν είμαστε πρώτοι. Πρέπει να πάμε μέχρι το τέλος».

