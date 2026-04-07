Πασκουάλ: «Μετά το σερί 9-0 ο Παναθηναϊκός έπαιζε με αυτοπεποίθηση, καταστροφή για εμάς το ματς»

Μετά την ήττα της Μπαρτσελόνα από τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR, o Τσάβι Πασκουάλ στάθηκε στο σερί 9-0 που «έτρεξε» η ομάδα του Αταμάν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε μία τεράστια νίκη με 93-79 απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Στις δηλώσεις του μετά το φινάλε του ματς, ο Τσάβι Πασκουάλ τόνισε πως το «τριφύλλι»... καθάρισε τον αγώνα με το σερί 9-0 που έκανε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τον αγώνα. Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς. Μετά την πρώτη περίοδο, ξεκινήσαμε στην δεύτερη να χάνουμε με 4, με το τρίποντο του Ναν πήγε στους 7. Από εκείνο το σημείο, το σκορ ήταν στους 7-10, αλλά με το σερί 9-0 στο τέλος της δεύτερης περιόδου καθάρισαν τον αγώνα. Από εκείνο το σημείο, δεν υπήρχε το ματς. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με αυτοπεποίθηση και για εμάς ήταν καταστροφή μέχρι το τέλος» ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου.

«Είναι ένα από τα τρία χειρότερα ματς από όταν ήρθα εδώ, μαζί με αυτό με την Μονακό και την Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν παρόμοια παιχνίδια, όταν μείναμε πίσω, τα παρατήσαμε.

Είχαμε μία αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά συνεχίζει να γίνεται: καταρρεύσαμε και μπλοκάραμε. Είναι ήττα που πονάει. Ήμασταν σε καλή φόρμα, αλλά σήμερα μας εξέθεσαν και δεν ήμασταν στο επίπεδο που έπρεπε» προσέθεσε.

«Δεν θέλω να μιλήσω για προβλήματα δομής, ειδικά μετά από ένα ματς που νιώθω πως εγώ έχω την ευθύνη για την ντροπιαστική εμφάνιση. Εγώ κάθομαι εδώ και έχω την ευθύνη. Όταν τελειώσει η σεζόν, θα είναι η ώρα να μιλήσουμε και να εξηγήσουμε τα πάντα. Από τώρα μέχρι το τέλος, θα προσπαθήσω να παραμείνω ήρεμος και να βεβαιωθώ πως όλοι είναι στην ίδια σελίδα: οι παίκτες, η διοίκηση, τα Μέσα και οι παίκτες. Όταν τελειώσουν όλα, θα είναι η ώρα να μιλήσουμε, να εξετάσουμε την κατάσταση, να δούμε που είμαστε.

Θέλω η ομάδα να ξεπεράσει τις ικανότητές της. Η σημερινή εμφάνιση είναι απογοητευτική. Υπήρχαν πολλοί παράγοντες, αλλά αυτή είναι μία από τις ήττες, που ως προπονητής της Μπαρτσελόνα που έχω κερδίσει πολλούς τίτλους, με κάνει να νιώθω άσχημα. Η ομάδα σταμάτησε να παλεύει.

Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό του κόσμου απόλυτα. Το ίδιο νιώθουμε και εμείς. Απολογούμαστε. Είπα από την αρχή πως θα υποφέρουμε. Ζητάω να μείνουμε ενωμένοι» ολοκλήρωσε.