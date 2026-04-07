Αταμάν: «Οι οπαδοί μας είναι υπέροχοι σε όλη την Ευρώπη - Μεγάλη μας μεταγραφή ο Λεσόρ»

O Eργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου αποθέωσε τους οπαδούς της ομάδας του Παναθηναϊκού τονίζοντας ότι είναι υπέροχοι, ενώ σημείωσε πως η μεγάλη μεταγραφή της ομάδας είναι ο Ματίας Λεσόρ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πιστεύω ότι για 37 λεπτά παίξαμε τέλειο μπάσκετ απόψε. Αμυντικά ήμασταν δυνατοί, κλείσαμε στο ζωγραφιστό. Κλάιμπερν και Σενγκέλια δεν βρήκαν φάσεις στο low-post. Στην αρχή δώσαμε μερικά σουτ στον Πάντερ, μετά το διορθώσαμε. Είχαμε fast-break pόνοτους στο πρώτο ημίχρονο μετά από την τρομερή άμυνα. Στο δεύτερο είχαμε τον έλεγχο, μοιράσαμε την μπάλα σωστά. Πήραμε μία τεράστια διαφορά και μετά ηρεμήσαμε λίγο. Πήραμε τη νίκη και την διαφορά που είναι πολύ σημαντική τώρα στην βαθμολογία».

Για τον Λεσόρ: «Δεν υπάρχει ερώτηση για την ποιότητα του Λεσόρ. Πριν τον τραυματισμό για δύο χρόνια ήταν ο καλύτερος σέντερ στην Ευρώπη. Τώρα με κάθε ματς και λεπτά βελτιώνεται. Σήμερα έπαιξε σωστά, του δώσαμε τις σωστές στιγμές την μπάλα και έκανε καλή δουλειά. Θα είναι σημαντική η συνεισφορά του στο μέλλον».

Για τους οπαδούς: «Βλέπετε τους οπαδούς μας παντού στην Ευρώπη. Αν έρθετε στην Αθήνα θα καταλάβετε το πάθος των οπαδών για το μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό. Μέχρι τώρα δεν κάναμε καλή δουλειά, είχαμε αρκετούς τραυματισμούς. Η Μπαρτσελόνα σήμερα δεν είχε τους Σατοράνσκι και Λαπροβίτολα. Οι οπαδοί μας είναι υπέροχοι σε όλη την Ευρώπη, αλλά στην Αθήνα υπάρχει μεγάλο πάθος για την ομάδα».

Για τις προσθήκες που έγιναν στην σεζόν: «Δεν έχουμε πρόβλημα με το μπάτζετ. Την περασμένη εβδομάδα σε τρεις μέρες 15.000 διαρκείας έγινα sold-out. Αν παίζαμε σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με 17-18.000 θα γινόταν sold-out. Ο σύλλογος έχει ισορροπία με το μπάτζετ, τα εισιτήρια, τους χορηγούς. Ο ιδιοκτήτης μας, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είναι στην κορυφή του συλλόγου με το κίνητρό του. Απόψε ήταν εδώ με όλη την οικογένειά του. Ο σύλλογος χρησιμοποιεί το potential που του έδωσε τους οπαδούς του και στην αγορά. Ήταν έξυπνη κίνηση να πάρουμε τον Χέις-Ντέιβις στην μέση της σεζόν. Η μεγάλη μας μεταγραφή ήταν ο Λεσόρ που επέστρεψε. Κερδίσαμε ένα ματς, δεν ξέρουμε που θα είμαστε στην βαθμολογία. Δεν κλειδώσαμε τα play-offs μέχρι τώρα, οπότε πρέπει να κερδίσουμε τα δύο επόμενα ματς»

Για το αν είναι χαρούμενος με την ομάδα του και αν υπάρχει χώρος για βελτίωση: «Είμαι ικανοποιημένος με το μπάσκετ που παίζουμε. Κερδίσαμε τα τελευταία έξι ματς και χάσαμε μόνο από την Χάποελ στην τελευτία κατοχή. Βρήκαμε τον ρυθμό μας, είμαστε στο πιο σημαντικό κομμάτι της σεζόν. Να συγκεντρωθούμε στα επόμενα ματς. Ελπίζω να περάσουμε στα play-offs και να παλέψουμε για το Final-Four».