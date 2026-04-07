Βαθμολογία και πρόγραμμα Ολυμπιακού: Παρέμεινε στην κορυφή και εξασφάλισε το πλεονέκτημα έδρας

Ο Ολυμπιακός πήρε μια άνετη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ με 102-88, παρέμεινε μόνος πρώτος στην βαθμολογία της Euroleague με μία νίκη πάνω από την Φενέρ, και εξασφάλισε την συμμετοχή του στα Play-Off.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν την νίκη με 102-96 επί της Ρεάλ στον Πειραιά, με τους καταπληκτικούς Βεζένκοφ και Ντόρσευ οι οποίοι πέτυχαν τους 63 από τους 102 πόντους του Ολυμπιακού, και παρέμειναν μόνοι πρώτοι στην βαθμολογία της Euroleague με 24-12 ρεκόρ.

Σε συνδυασμό με την ήττα της Φενέρ από την Χάποελ στη Σόφια, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι μόνη πρώτη στην βαθμολογία, ενώ ταυτόχρονα «έκλεισε» θέση και μαθηματικά πια, για τα φετινά Play-Offs της Εuroleague. Αντίθετα η Ρεάλ έπεσε στο 22-14 και εκτός τετράδας.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

37η αγ. (9/4): Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

38η αγ. (16/4): Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο