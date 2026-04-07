Έσπασε η κατάρα της Βαρκελώνης τη σωστή στιγμή!

Ο Παναθηναϊκός έφυγε θριαμβευτής από τη Βαρκελώνη κι έσπασε την κατάρα που είχε επί ισπανικού εδάφους κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Οι Καταλανοί μετρούσαν 14 συνεχόμενες νίκες απέναντι στο «τριφύλλι», που την κατάλληλη στιγμή όμως ταξίδεψε στη Βαρκελώνη και ξόρκισε την κατάρα.

Ο Παναθηναϊκός είχε να κερδίσει από τον Απρίλιο του 2013 κι έφτασε στην επικράτησε μετά από συνολικά 4.744 ημέρες, κάτι που είχε κάνει πριν δύο χρόνια και με την αντίστοιχη κατάρα κόντρα στη Ρεάλ, της οποίας μάλιστα επικράτησε και στον τελικό, φτάνοντας στην 7η Euroleague της ιστορίας του.

Kι όλα αυτά σε μία στιγμή που οι «πράσινοι» είχαν μονόδρομο τη νίκη για να συνεχίσουν να είναι ζωντανοί στον δρόμο για την 6άδα.