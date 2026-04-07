Έφτασε στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» ο Γιαννακόπουλος και χαιρέτησε όλους τους «πράσινους» (vid)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έφτασε στην έδρα της Μπαρτσελόνα και χαιρέτησε τους παίκτες και τους προπονητές του Παναθηναϊκού Aktor που βρίσκονταν στο παρκέ για το καθιερωμένο ζέσταμα.

Ο Παναθηναϊκός Aktor σε λίγη ώρα θα αναμετρηθεί με την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία για την 36η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι στην Ισπανία και έφτασε στο «Παλάου Μπλαουγκράνα». Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ χαιρέτησε τους «πράσινους» και θα καθίσει δίπλα στον πάγκο της ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Μάλιστα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε και στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού κατά την είσοδο των παικτών στο παρκέ για να τους εμψυχώσει.