Η Μπαρτσελόνα ακύρωσε δεκάδες εισιτήρια οπαδών του Παναθηναϊκού!

Η Μπαρτσελόνα λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ακύρωσε δεκάδες εισιτήρια φίλων του «τριφυλλιού» με το… έτσι θέλω. Αποστολή στην Ισπανία.

Ο Παναθηναϊκός Aktor έχει μπροστά του σε λίγη ώρα το πολύ κρίσιμο (21:30) παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στο «Palau Blaugrana» για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Στο πλευρό της ομάδας θα βρεθεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αλλά δεκάδες «πράσινοι» οπαδοί δεν θα μπορέσουν να πράξουν το ίδιο.

Αυτό γιατί η Μπαρτσελόνα κατά την προσφιλή της τακτική ακύρωσε λίγες ώρες πριν το παιχνίδι πολλά εισιτήρια Ελλήνων οπαδών, που μπορεί να είχαν αγοραστεί online ακόμα και από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας. Έτσι, πολλοί φίλοι του «τριφυλλιού» που έχουν νόμιμα εισιτήρια έμειναν εκτός την τελευταία στιγμή.

Όπως ήταν αναμενόμενο αυτό δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο, ο οποίος ταξίδεψε στην Βαρκελώνη ώστε να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας του.