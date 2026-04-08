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Πανόραμα Euroleague: Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός, μπήκε στην εξάδα ο Παναθηναϊκός

Μπάσκετ
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Σούπερ βραδιά για τους «αιωνίους», καθώς ο Ολυμπιακός έμεινε μόνος πρώτος στην κατάταξη στην 36η αγωνιστική, ενώ ο Παναθηναϊκός μπήκε στην εξάδα και κοιτάει ακόμα και την τετράδα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επιβλήθηκε της Ρεάλ με 102-88 και έμεινε έτσι μόνος του στην κορυφή με ρεκόρ 24-12, μετά και την τέταρτη διαδοχική ήττα της Φενέρμπαχτσε από την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στη Βαρκελώνη (79-93), ανέβηκε στο 21-15 με την τέταρτη νίκη του στα πέντε τελευταία παιχνίδια και απέχει μία νίκη από την πρώτη τετράδα, που δίνει και το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Η Βαλένθια, επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού, εκμεταλλεύτηκε την έδρα της κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο και έκανε επίσης βήμα εδραίωσης στην τετράδα. Η Ζαλγκίρις υποχώρησε, χάνοντας από την Ντουμπάι (65-77) με τρομερή ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο, ενώ η ομάδα των ΗΑΕ ελπίζει στην είσοδό της στην πρώτη δεκάδα. Στην ίδια μάχη για τη δεκάδα, η Μακάμπι έκανε ήττα - πισωγύρισμα στη Βιτόρια.

Η 36η αγωνιστική

Μ. Τρίτη 7/4
Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε 95-80
Ζάλγκιρις Κάουνας - Ντουμπάι 65-77
Ερυθρός Αστέρας - Παρί 94-81
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 102-88
Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός 79-93
Βαλένθια - Αρμάνι Μιλάνο 102-96
Βίρτους Μπολόνια - Μπάγερν Μονάχου 80-85
Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98

Μ. Τετάρτη 8/4
20:30 Μονακό - Βιλερμπάν
20:30 Αναντολού Εφές - Παρτίζαν


Η κατάταξη

  1. Ολυμπιακός 24-12
  2. Βαλένθια 23-13
  3. Φενέρμπαχτσε 23-13
  4. Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13
  5. Ρεάλ Μαδρίτης 22-14
  6. Παναθηναϊκός 21-15
  7. Ζάλγκιρις Κάουνας 21-15
  8. Μπαρτσελόνα 20-16
  9. Ερυθρός Αστέρας 20-16
  10. Μονακό 19-16
  11. Ντουμπάι 19-17
  12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17
  13. Αρμάνι Μιλάνο 17-19
  14. Μπάγερν Μονάχου 16-20
  15. Παρτίζαν 15-20
  16. Παρί 14-22
  17. Βίρτους Μπολόνια 13-23
  18. Μπασκόνια 12-24
  19. Αναντολού Εφές 10-25
  20. Βιλερμπάν 8-27

*Εκκρεμεί η εξ αναβολής αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).


Η επόμενη αγωνιστική (37η)

Μ. Πέμπτη 9/4
19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός
20:45 Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου
21:30 Βαλένθια - Παναθηναϊκός
22:00 Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μ. Παρασκευή 10/4
20:30 Μονακό - Μπαρτσελόνα
21:00 Ντουμπάι - Αναντολού Εφές
21:30 Παρτιζάν - Ζαλγκίρις
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια
21:45 Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας


Η τελευταία αγωνιστική (38η)

Πέμπτη 16/4
21:00 Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια
21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Παρτιζάν - Μπασκόνια
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4
19:00 Ντουμπάι - Βαλένθια
20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρί
20:30 Μονακό - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:15 Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου

Πανόραμα Euroleague: Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός, μπήκε στην εξάδα ο Παναθηναϊκός