Πανόραμα Euroleague: Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός, μπήκε στην εξάδα ο Παναθηναϊκός

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επιβλήθηκε της Ρεάλ με 102-88 και έμεινε έτσι μόνος του στην κορυφή με ρεκόρ 24-12, μετά και την τέταρτη διαδοχική ήττα της Φενέρμπαχτσε από την Χάποελ Τελ Αβίβ.
Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στη Βαρκελώνη (79-93), ανέβηκε στο 21-15 με την τέταρτη νίκη του στα πέντε τελευταία παιχνίδια και απέχει μία νίκη από την πρώτη τετράδα, που δίνει και το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.
Η Βαλένθια, επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού, εκμεταλλεύτηκε την έδρα της κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο και έκανε επίσης βήμα εδραίωσης στην τετράδα. Η Ζαλγκίρις υποχώρησε, χάνοντας από την Ντουμπάι (65-77) με τρομερή ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο, ενώ η ομάδα των ΗΑΕ ελπίζει στην είσοδό της στην πρώτη δεκάδα. Στην ίδια μάχη για τη δεκάδα, η Μακάμπι έκανε ήττα - πισωγύρισμα στη Βιτόρια.
Η 36η αγωνιστική
Μ. Τρίτη 7/4
Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε 95-80
Ζάλγκιρις Κάουνας - Ντουμπάι 65-77
Ερυθρός Αστέρας - Παρί 94-81
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 102-88
Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός 79-93
Βαλένθια - Αρμάνι Μιλάνο 102-96
Βίρτους Μπολόνια - Μπάγερν Μονάχου 80-85
Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98
Μ. Τετάρτη 8/4
20:30 Μονακό - Βιλερμπάν
20:30 Αναντολού Εφές - Παρτίζαν
Η κατάταξη
- Ολυμπιακός 24-12
- Βαλένθια 23-13
- Φενέρμπαχτσε 23-13
- Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13
- Ρεάλ Μαδρίτης 22-14
- Παναθηναϊκός 21-15
- Ζάλγκιρις Κάουνας 21-15
- Μπαρτσελόνα 20-16
- Ερυθρός Αστέρας 20-16
- Μονακό 19-16
- Ντουμπάι 19-17
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17
- Αρμάνι Μιλάνο 17-19
- Μπάγερν Μονάχου 16-20
- Παρτίζαν 15-20
- Παρί 14-22
- Βίρτους Μπολόνια 13-23
- Μπασκόνια 12-24
- Αναντολού Εφές 10-25
- Βιλερμπάν 8-27
*Εκκρεμεί η εξ αναβολής αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).
Η επόμενη αγωνιστική (37η)
Μ. Πέμπτη 9/4
19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός
20:45 Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου
21:30 Βαλένθια - Παναθηναϊκός
22:00 Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μ. Παρασκευή 10/4
20:30 Μονακό - Μπαρτσελόνα
21:00 Ντουμπάι - Αναντολού Εφές
21:30 Παρτιζάν - Ζαλγκίρις
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια
21:45 Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας
Η τελευταία αγωνιστική (38η)
Πέμπτη 16/4
21:00 Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια
21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Παρτιζάν - Μπασκόνια
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή 17/4
19:00 Ντουμπάι - Βαλένθια
20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρί
20:30 Μονακό - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:15 Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου