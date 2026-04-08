Πανόραμα Euroleague: Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός, μπήκε στην εξάδα ο Παναθηναϊκός

Σούπερ βραδιά για τους «αιωνίους», καθώς ο Ολυμπιακός έμεινε μόνος πρώτος στην κατάταξη στην 36η αγωνιστική, ενώ ο Παναθηναϊκός μπήκε στην εξάδα και κοιτάει ακόμα και την τετράδα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επιβλήθηκε της Ρεάλ με 102-88 και έμεινε έτσι μόνος του στην κορυφή με ρεκόρ 24-12, μετά και την τέταρτη διαδοχική ήττα της Φενέρμπαχτσε από την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στη Βαρκελώνη (79-93), ανέβηκε στο 21-15 με την τέταρτη νίκη του στα πέντε τελευταία παιχνίδια και απέχει μία νίκη από την πρώτη τετράδα, που δίνει και το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Η Βαλένθια, επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού, εκμεταλλεύτηκε την έδρα της κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο και έκανε επίσης βήμα εδραίωσης στην τετράδα. Η Ζαλγκίρις υποχώρησε, χάνοντας από την Ντουμπάι (65-77) με τρομερή ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο, ενώ η ομάδα των ΗΑΕ ελπίζει στην είσοδό της στην πρώτη δεκάδα. Στην ίδια μάχη για τη δεκάδα, η Μακάμπι έκανε ήττα - πισωγύρισμα στη Βιτόρια.

Η 36η αγωνιστική

Μ. Τρίτη 7/4

Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε 95-80

Ζάλγκιρις Κάουνας - Ντουμπάι 65-77

Ερυθρός Αστέρας - Παρί 94-81

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 102-88

Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός 79-93

Βαλένθια - Αρμάνι Μιλάνο 102-96

Βίρτους Μπολόνια - Μπάγερν Μονάχου 80-85

Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98

Μ. Τετάρτη 8/4

20:30 Μονακό - Βιλερμπάν

20:30 Αναντολού Εφές - Παρτίζαν



Η κατάταξη

Ολυμπιακός 24-12 Βαλένθια 23-13 Φενέρμπαχτσε 23-13 Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13 Ρεάλ Μαδρίτης 22-14 Παναθηναϊκός 21-15 Ζάλγκιρις Κάουνας 21-15 Μπαρτσελόνα 20-16 Ερυθρός Αστέρας 20-16 Μονακό 19-16 Ντουμπάι 19-17 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17 Αρμάνι Μιλάνο 17-19 Μπάγερν Μονάχου 16-20 Παρτίζαν 15-20 Παρί 14-22 Βίρτους Μπολόνια 13-23 Μπασκόνια 12-24 Αναντολού Εφές 10-25 Βιλερμπάν 8-27

*Εκκρεμεί η εξ αναβολής αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).



Η επόμενη αγωνιστική (37η)

Μ. Πέμπτη 9/4

19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου

21:30 Βαλένθια - Παναθηναϊκός

22:00 Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μ. Παρασκευή 10/4

20:30 Μονακό - Μπαρτσελόνα

21:00 Ντουμπάι - Αναντολού Εφές

21:30 Παρτιζάν - Ζαλγκίρις

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια

21:45 Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας



Η τελευταία αγωνιστική (38η)

Πέμπτη 16/4

21:00 Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Παρτιζάν - Μπασκόνια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4

19:00 Ντουμπάι - Βαλένθια

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρί

20:30 Μονακό - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου