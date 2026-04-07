Μπούτσκος: «Οι πιο δύσκολες αποστολές είναι για τους καλύτερους στρατιώτες»

Τα στοιχεία που πρέπει να δείξει ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Τετάρτης (7/4, 21:30) στην έδρα της Μούρθια για να πάρει την πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup, επισήμανε ο Παντελής Μπούτσκος.

Το εισιτήριο για τους τελικούς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, είναι το διακύβευμα του αγώνα στην Ισπανία απέναντι στην φορμαρισμένη Μούρθια και ο Δικέφαλος θέλει να κάνει το δεύτερο και καθοριστικό βήμα για να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει για τη νίκη, όμως του αρκεί και ήττα με 5 πόντους, μετά το 79-73 στο ματς της Θεσσαλονίκης.

Η προετοιμασία της ομάδας συνεχίστηκε και σήμερα επί ισπανικού εδάφους με την προπόνηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Palacio de Deportes. Μοναδική και σημαντική απώλεια η απουσία του τραυματία Νίκου Χουγκάζ. Η αποστολή του ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Ισπανία με 13 παίκτες, που είναι όλοι στη διάθεση του Παντελή Μπούτσκου.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ σημείωσε για το παιχνίδι: «Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ευρώπη, που παίζει εξαιρετικό μπάσκετ, έχει σπουδαία προπονητική καθοδήγηση και σίγουρα θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε υψηλό βαθμό στις απαιτήσεις ενός πολύ physical παιχνιδιού.

Οι πιο δύσκολες αποστολές όμως είναι για τους καλύτερους στρατιώτες. Θα πρέπει να εμφανιστούμε με μεγάλο κίνητρο, με πολύ μεγάλη συγκέντρωση, για να καταφέρουμε να φτάσουμε στον τελικό. Πάντα υπάρχουν κάποιες παράμετροι που κλείνουν την πλάστιγγα προς τη νίκη. Θα παίξει ρόλο ποιος θα κερδίζει τη μάχη των ριμπάουντ, ποιος θα κυκλοφορήσει καλύτερα την μπάλα χωρίς να κάνεις λάθη, αλλά και το ποσοστό στο μακρινό σουτ είναι στοιχεία που θα κρίνουν το παιχνίδι και το ποιος θα πάει στον τελικό» .