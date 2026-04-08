FIBA Europe Cup: Για την πρόκριση στον τελικό ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Μούρθια

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μούρθια (21:30) στην Ισπανία για τον δεύτερο ημιτελικό του FIBA Europe Cup, με στόχο την νίκη-πρόκριση τον τελικό.

Ώρα πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει την Μούρθια στην Ισπανία για τον δεύτερο ημιτελικό του FIBA Europe Cup, με στόχο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου, προκρίνεται στον τελικό με δυο τρόπους. Είτε με νίκη, είτε με ήττα μικρότερη των πέντε πόντων, λόγω καλύτερης διαφοράς, καθώς στο παιχνίδι του «PAOK Sports Arena», ο Δικέφαλος είχε επικρατήσει με +6 (79-73).

Στην περίπτωση που η ισπανική ομάδα κερδίσει με +6, τότε οι δυο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στην παράταση.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, ενώ διαιτητές θα είναι οι Andris Aunkrogers (Λετονία), Lorenzo Baldini (Ιταλία) και Dariusz Zapolski (Πολωνία).