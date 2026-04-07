Ο Παναθηναϊκός στέλνει στον αθλητικό δικαστή τον Ταϊρίκ Τζόουνς για τη χειρονομία στο «T-Center»

Για «συνεχιζόμενες προκλητικές χειρονομίες που ήταν πολύ καλά μελετημένες ώστε να προσομοιάζουν με το μεσαίο δάχτυλο προς τον κόσμο» αναφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην καταγγελία της προς τον αθλητικό δικαστή της GBL.

Το «τριφύλλι» δεν άφησε το θέμα του Αμερικανού άσου να περάσει έτσι κι έκανε καταγγελία προς τον αθλητικό δικαστή της Stoiximan Greek Basketball League, αναφορικά με την άσεμνη χειρονομία του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Αμερικανός σέντερ αποχώρησε τραυματίας από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και θέλησε να βάλει τη δική του πινελιά, σε ένα βιογραφικό πού έτσι κι αλλιώς είναι βεβαρημένο για τον ίδιο.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε άσεμνη χειρονομία προς τον κόσμο, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκό να καταγγέλλει το περιστατικό στον αθλητικό δικαστή της Stoximan GBL.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία για άσεμνη χειρονομία του Ταιρικ Τζόουνς. Γράφεται στην καταγγελία: «Οι συνεχιζόμενες, προκλητικές χειρονομίες ήταν πολύ καλά μελετημένες, ώστε να προσομοιάζουν με κωλοδάχτυλο προς τον κόσμο. Περιπαιχτικά έπαιζε με τα δάχτυλα του τονίζοντας το μεσαίο, ενώ γελούσε και απευθυνόταν σε αυτούς», αναφέρει η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός.