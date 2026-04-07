ΝΒΑ: Θα καθυστερήσει η ψηφοφορία για τα βραβεία… λόγω Ντόντσιτς

Ο Λούκα Ντόντσιτς αναμένεται να κάνει ένσταση ώστε να είναι υποψήφιος για τα βραβεία στο τέλος της σεζόν και αυτό θα πάει πίσω ολόκληρη την διαδικασία.

Ο Λούκα Ντόντσιτς τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο και έτσι θα χάσει το φινάλε της regular season (αλλά και την αρχή των play-offs). Αυτό σημαίνει πως δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί σε 65 αγώνες στην κανονικής διάρκεια και έτσι δεν θα μπορεί να συμπεριληφθεί στους υποψήφιους για τα βραβεία στο τέλος της σεζόν.

Ωστόσο, ο ατζέντης του Σλοβένου αστέρα έκανε γνωστό πως θα καταθέσει ένσταση ώστε να συμπεριληφθεί κανονικά ο ηγέτης των Λος Άντζελες Λέικερς, καθώς έχασε δύο αγώνες λόγω της γέννησης της κόρης του.

Όπως αναφέρει ο Μαρκ Στέιν, η ένσταση μπορεί να γίνει μόνο στο τέλος της σεζόν, ενώ τότε γίνεται και η ψηφοφορία. Αυτό σημαίνει πως όλη η διαδικασία θα καθυστερήσει, καθώς η λίγκα θα πρέπει να εξετάσει το αίτημα και αφού πάρει μία απόφαση, τότε να στείλει τις λίστες και να ξεκινήσει η ψηφοφορία.