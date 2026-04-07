Ντέρεκ Σεντ Χίλερ: «Υψηλό το επίπεδο της Elite League, όμορφο το να είσαι ο πρώτος σκόρερ»

Ο Ντέρεκ Σεντ Χίλερ ήρθε στην Ελλάδα για να κάνει τη διαφορά, έχοντας ήδη αγωνιστεί μία φορά στην Ευρώπη, όταν είχε βρεθεί στη Σουηδία για λογαριασμό της Ουμέα τη σεζόν 2024-2025. Το ταξίδι του, τον είχε βγάλει νωρίτερα σε αρκετούς διαφορετικούς προορισμούς, από τη θυγατρική των Λέικερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς, μέχρι τη Δομινικανή Δημοκρατία και τη Βενεζουέλα, αποφασίζοντας να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην Elite League.

Ο Αμερικανός γκαρντ φόρεσε την φανέλα του Πανερυθραϊκού και κατάφερε να αναδειχθεί μέσα από αυτήν, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ της Elite League για τη σεζόν 2025-2026, με 539 πόντους στο σύνολο των 27 αγώνων, όπου έπαιξε, χάνοντας μόλις ένα ματς, ενώ στην τελευταία αναμέτρηση της ομάδας του με την ΑΓΕΧ εκτός έδρας, σημείωσε 36 πόντους με 9/20 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 9/9 βολές, σε μια τελευταία εξαιρετική παράσταση, προτού αναχωρήσει για το Ισραήλ το επόμενο δίμηνο, όπου θα φορέσει την φανέλα της Ζεφάτ.

Ο ίδιος μίλησε για τη γεύση, που του αφήνει η εμπειρία του ελληνικού πρωταθλήματος της Elite League, μην κρύβοντας την χαρά του, που κατάφερε να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ. Ο Ντέρεκ Σεντ Χίλερ, που μεταξύ άλλων αναδείχθηκε δύο φορές MVP της αγωνιστικής στο πρωτάθλημα στη διάρκεια της σεζόν, εξήγησε το τι διαφορετικό βρήκε αγωνιστικά στην χώρα μας και πώς βίωσε τη διαμονή του στην Ελλάδα, ενώ σχολίασε τη θητεία του στον Πανερυθραϊκό και όσα αποκόμισε από την παρουσία του στο Κλειστό «Στέλιος Καλαϊτζής», απαντώντας και για τα μελλοντικά του σχέδια.

Ποια είναι η αίσθηση του να είσαι ο πρώτος σκόρερ της Elite League; Είναι σίγουρα ένα σημαντικό επίτευγμα.

«Είναι ένα όμορφο συναίσθημα το να γνωρίζω, ότι η σκληρή μου δουλειά «καθρεπτίζεται» στο παρκέ. Ο κόουτς μου έδωσε τη δυνατότητα να αναδείξω τις δυνατότητές μου, όπως το να μπορώ να σκοράρω με συνέπεια. Είναι όμορφο, κάπως έτσι, και μέσα από τη διαδικασία της ομάδας και την εμπιστοσύνη του προπονητή, να γίνεσαι ο πρώτος σκόρερ της κατηγορίας»

Εχεις παίξει σε αρκετές χώρες σε διαφορετικές ηπείρους. Πώς σου φάνηκε η αγωνιστική σου εμπειρία στην Ελλάδα;

«Ηταν, θα έλεγα, πολύ διασκεδαστικό τελικά. Στην Ελλάδα το παιχνίδι είναι πολύ πιο σκληρό με πολλές επαφές και τακτική, κάτι που δεν περίμενα να βρω, ερχόμενος στην χώρα και στην Elite League. Βρήκα μια χώρα που λατρεύει το μπάσκετ, κάτι που διαπίστωσα σε πολλά γήπεδα, που είχαν εξαιρετική ατμόσφαιρα, με ένα από αυτά να είναι της ομάδας μας. Το επίπεδο είναι υψηλό στην Ελλάδα, κάτι που με κάνει επιπλέον χαρούμενο για όσα κατάφερα»

Πώς διαχειρίστηκες σε βάθος χρόνου αυτή τη συνθήκη, που μόλις περιέγραψες, σε ένα παιχνίδι με περισσότερη σκληράδα και τακτική;

«Καταρχάς, άρχισα να περνάω περισσότερες ώρες στο γυμναστήριο και να σηκώνω βάρη (γέλια). Κατάλαβα, μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τη βοήθεια της ομάδας και του προπονητή μου, που διαρκώς με βοηθούσαν, εξηγώντας τα δεδομένα, ότι έπρεπε να συγκεντρώνομαι όλο και περισσότερο στο παιχνίδι μου και να μην έχω στο μυαλό μου αυτό το σκληρό παιχνίδι. Επρεπε απλά να πηγαίνω παιχνίδι με το παιχνίδι, να παραμένω προσηλωμένος στο στόχο μου, και να μπορώ να διαχειρίζομαι, είτε την χαρά είτε τα νεύρα μου»

Βρήκες την ευκαιρία στον Πανερυθραϊκό να γίνεις ένας εκ των ηγετών της ομάδας, φτάνοντας εν τέλει σε αυτό το επίτευγμα. Πώς εξέλαβες αυτή την εμπιστοσύνη;

«Ο Πανερυθραϊκός μου πρόσφερε μια σπουδαία ευκαιρία να αναδείξω το ταλέντο μου. Δεν ήμουν στην αρχή σίγουρος για την επιλογή μου να έρθω στην Ελλάδα και δε γνώριζα τι θα συναντούσα, αλλά αισθάνομαι δικαιωμένος και χαρούμενος στο τέλος. Η ομάδα με αγκάλιασε, ο κόουτς Χουχουλής με βοήθησε πάρα πολύ να βελτιώσω το παιχνίδι μου και να αισθανθώ άνετα να αποδώσω σύμφωνα με τις δυνατότητές μου. Θα ήθελα να είχα ανταποδώσει καλύτερα αυτή την εμπιστοσύνη όλων με το να είμαι πιο αποτελεσματικός σε ορισμένα παιχνίδια και θα ήθελα να είχαμε πετύχει κάτι καλύτερο στον ομαδικό μας στόχο, αλλά οπωσδήποτε χάρηκα πολύ αυτή την χρονιά αγωνιστικά»

Αυτή η εμπιστοσύνη της ομάδας ήταν, θεωρείς, ένα στοιχείο που σε βοήθησε να αποδώσεις σε τέτοιο επίπεδο;

«Ηταν, οπωσδήποτε, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Ακόμη και σε παιχνίδια, όπου μπορεί να μη σκόραρα καλά, ή γενικότερα η απόδοσή μου να μην ήταν αυτή, που ήθελα, η ομάδα και ο κόουτς ήταν εκεί στο πλευρό μου, για να με ενθαρρύνουν, κάτι που με τον καιρό με απελευθέρωνε όλο και περισσότερο»

Είναι κάτι που σου δίνει αυτοπεποίθηση για το μέλλον, όποιος κι αν είναι ο επόμενος σταθμός σου;

«Θα παίζω, σίγουρα, με πολύ περισσότερη πίστη και σιγουριά στον εαυτό μου, μετά από αυτή την χρονιά. Ο τρόπος που εξελίχθηκε, με κάνει πιο δυνατό για το μέλλον»

Πώς σου φάνηκε η Ελλάδα τελικά; Θα έμενες;

«Λατρεύω την Ελλάδα, απόλαυσα την παραμονή μου στην χώρα και θα μου λείψει, τώρα που για τους επόμενους δύο μήνες θα βρεθώ στο Ισραήλ. Ηταν μια ξεχωριστή εμπειρία και, από τη στιγμή που προσαρμόστηκα με τον καιρό, θεωρώ ότι θα είμαι πολύ καλύτερος στο μέλλον. Φυσικά και θα έμενα, αλλά αγωνιστικά είναι νωρίς ακόμη να δούμε τα πλάνα για το μέλλον»