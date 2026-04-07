«Το σύστημα του Ιτούδη δε βοηθάει τον Μίτσιτς»

Τα αίτια της μέτριας απόδοσης του Βασίλιε Μίτσιτς που δεν ανταποκρίνονται στο υψηλό συμβόλαιό του προσπαθεί να εξηγήσει ισραηλινό Μέσο.

Σύμφωνα με το IsraelHayom, ο Σέρβος γκαρντ φαίνεται να απέχει πολύ από την κυρίαρχη κατάστασή του στην προηγούμενη θητεία του στη Euroleague με τη φανέλα της Αναντολού Εφές, στην οποία την τριετία (2022-23) είχε 17 πόντους και 5 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ φέτος έχει πέσει στους 11 πόντους και τις 4,3 ασίστ.

«Ο Μίτσιτς δεν αποδίδει ακόμα στην Χάποελ Τελ Αβίβ όπως αναμενόταν, δεδομένου του βάρους του συμβολαίου του. Οι λόγοι είναι αρκετοί: η θητεία του στο NBA, η όχι πολύ καλή φυσική του κατάσταση και ένα δύσκολο καλοκαίρι, το οποίο έχει επηρεάσει επίσης τον ρυθμό και την αυτοπεποίθησή του» αναφέρει μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο Μέσο, ενώ προσθέτει πως «το σύστημα του Δημήτρη Ιτούδη δεν βοηθάει τον Μίτσιτς όπως γινόταν στην Αναντολού Εφές».

Παρά την κατάσταση αυτή , η Χάποελ δεν έχει χάσει την πίστη της στο αστέρι της. Ο σύλλογος έχει στείλει ένα σαφές μήνυμα αναφέροντας: «Δεν έχει επιστρέψει ακόμα στα γνωστά επίπεδα φυσικής κατάστασης, αλλά το μυαλό του είναι εκεί και το μπάσκετ του είναι εκεί».

