Πεναρόγια: «Να παίξουμε έξυπνο μπάσκετ κόντρα στην Εφές»

Ο Χουάν Πεναρόγια στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Παρτιζάν κόντρα στην Εφές (8/4, 20:30) στάθηκε στην αντίδραση που περιμένει να δει από την ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έχουμε έναν ακόμη διπλό γύρο μπροστά μας. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς και θέλουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί μέχρι το τέλος της σεζόν. Έχουν ένα πλούσιο ρόστερ, με έμπειρους και σημαντικούς παίκτες της Euroleague, καθώς και έναν εξαιρετικό προπονητή, τον Πάμπλο Λάσο.

Πρέπει να προετοιμαστούμε καλά για τον αγώνα και να βελτιώσουμε τα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού μας, ειδικά αμυντικά σε σύγκριση με τον τελευταίο αγώνα του εγχώριου πρωταθλήματος με την Μπούντουτσνοστ. Πρέπει να παίξουμε καλά, να παίξουμε έξυπνο μπάσκετ και να παλέψουμε μέχρι το τέλος για να κερδίσουμε τον αγώνα».