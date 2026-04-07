Σφίγγει τα δόντια ο Γκραντ, μπαίνει στη δωδεκάδα και… βλέπουμε!

Ο Τζέριαν Γκραντ έκανε τη 2η προπόνηση του επί ισπανικού εδάφους, «σφίγγει» τα δόντια και αναμένεται να είναι στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα με τη Μπαρτσελόνα. Αβέβαιο προς το παρόν το πόσο θα χρησιμοποιηθεί.

Ο Αμερικανός γκαρντ εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό στο αριστερό του χέρι, όμως προπονήθηκε τόσο στην Αθήνα την Κυριακή, όσο και στη Βαρκελώνη τη Μεγάλη Δευτέρα.

Ο κόουτς Αταμάν ανάφερε κατά την αναχώρηση της ομάδας πως οι «πράσινοι» θα αποφασίσουν επι ισπανικού εδάφους αν και πόσο θα τον χρησιμοποιήσουν απέναντι στη Μπαρτσελόνα και πράγματι αυτό θα συμβεί. Ο Γκραντ «σφίγγει τα δόντια» και όλα δείχνουν πως θα είναι στη διάθεση του Τούρκου προπονητή.

Άλλωστε, το «τριφύλλι» έχει ταξιδέψει με 12 παίκτες στην Ισπανία για τη διπλή αγωνιστική της Euroleague. Από εκεί και πέρα, ο χρόνος συμμετοχής του θα αποφασιστεί αργότερα μέσα στην ημέρα ή και μέσα στο ίδιο το παιχνίδι, ανάλογα με το πώς αισθάνεται και ο ίδιος με τον νάρθηκα στο αριστερό του χέρι.