Αντετοκούνμπο: «Όλα στην απόφασή μου βασίζονται στη νοοτροπία – Γι’ αυτό αγαπώ τον Σπανούλη»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στην αγωνιστική νοοτροπία που θέλει να έχει η ομάδα, στην οποία αγωνίζεται.

Για την κατάσταση στους Μπακς και το μέλλον του μίλησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε συνέντευξη που έδωσε στο «Milwaukee Journal Sentinel». Οι σχέσεις του Greek Freak με τη διοίκηση των «ελαφιών» είναι ελαφρώς τεταμένες, με τον παίκτη να μην αγωνίζεται το τελευταίο διάστημα. Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στη νοοτροπία που θα ήθελε να έχει η ομάδα στην οποία αγωνίζεται, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Βασίλη Σπανούλη και την Εθνική ομάδα.

Τα βασικά κομμάτια της συνέντευξης:

Βλέπεις κάποιον τρόπο για να επιστρέψεις και να μείνεις εδώ;

«100%. Ναι, ναι».

Τι θα έπρεπε να δεις;

«Όλα στην απόφασή μου βασίζονται στη νίκη, στην κουλτούρα. Όπως είδες, μίλησα με τον προπονητή της Βοστώνης, Τζο Ματσούλα. Του είπα, ‘είχες τόσες πολλές ευκαιρίες να βρεις δικαιολογίες, αλλά δεν το έκανες’. Και μου είπε, ‘Είναι καλοί παίκτες’. Έχει να κάνει με τη νοοτροπία που έχεις. Γι’ αυτό αγαπώ τον Σπανούλη. Έχει να κάνει με τη νοοτροπία που έχει στην Εθνική Ομάδα, ότι είμαστε εδώ για να δώσουμε τα πάντα. Είμαστε εδώ για να δεθούμε. Είμαστε εδώ για να βρούμε τρόπους να κερδίσουμε. Χωρίς δικαιολογίες. Κινηθείτε ως ομάδα και κινείστε ως μονάδα. Οπότε, μου αρέσει αυτό.

Δεν θα πω ότι η ομάδα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι έτσι, αλλά – ίσως κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω ότι είμαι. Έχω τα περισσότερα χρόνια από όλους στα αποδυτήρια – νομίζω ότι κάποιοι ξέρουν πώς να κερδίζουν. Κάποιοι όχι. Δεν είναι επειδή δεν θέλουν, είναι απλώς επειδή δεν έχουν βρεθεί ποτέ σε αυτό το στάδιο. Εφόσον υπάρχει ένα εξαιρετικό οργανωμένο μπάσκετ και μια ομάδα που είναι πρόθυμη να παίξει ανιδιοτελές μπάσκετ και να κυνηγήσει κάποιον στόχο που είναι μεγαλύτερος από τον εαυτό της, θα είμαι εδώ. Το βλέπετε αυτό με τους Μπακς; Είστε εδώ, τι 10 χρόνια; Πείτε μου τι βλέπετε».

Έχεις παραδεχτεί ότι πρέπει να είσαι έξυπνος με το σώμα σου τώρα.

«Όχι. Είναι ενάντια στη φύση μου. Η φύση μου είναι να παίζω. Δεν σκέφτομαι τι είναι έξυπνο. Σκέφτομαι να παίζω και να κερδίζω. Αν σκεφτόμουν ότι ήταν έξυπνο, πιθανότατα δεν θα ήμουν καν στο Μιλγουόκι. Σκέφτομαι να παίζω και να κερδίζω. Θέλω να μεγιστοποιήσω τη ζωή μου. Θέλω να ζήσω σκληρά. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Θέλω να ζήσω σκληρά. Αν είναι ένας αγώνας εναντίον των Ντάλας Μάβερικς, θέλω να παίξω. Λυπάμαι. Έτσι είμαι φτιαγμένος. Εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν μπορείς να αλλάξεις τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν μπορείς. Έτσι προήλθα από το εργοστάσιο. Ξέρεις σε τι μπλέξατε».

