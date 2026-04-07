Συνάντηση Γουόκαπ-Κασσελάκη με... ελληνικές σημαίες (pic)

Λίγες ημέρες μετά τη δημόσια στήριξή του στον Τόμας Ουόκαπ αναφορικά με το ελληνικό διαβατήριό του, ο πρόεδρος του κόμματος "Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο", είχε συνάντηση με τον άσο του Ολυμπιακού.

Ο Στέφανος Κασσελάκης έσπευσε πρόσφατα να πάρει θέση για το θέμα του ελληνικού διαβατηρίου του Αμερικανού γκαρντ του Ολυμπιακού, την ανάκληση του οποίου ζήτησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, υψώνοντας... ασπίδα για τον Τόμας Ουόκαπ.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο πρόεδρος του κόμματος "Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο" δημοσίευσε φωτογραφία από τη συνάντηση που είχε με τον 33χρονο πλέι μέικερ των Πειραιωτών, βάζοντας και ελληνικές σημαίες, ενώ πάνω από τα πρόσωπα των συζύγων τους, Τάιλερ ΜακΜπεθ και Εστρέλα Νούρι αντίστοιχα, τοποθετήθηκαν οι αμερικανικές.