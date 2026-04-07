Οι ελληνο-ισπανικές μάχες στην κάλπη! (poll)

Κρίσιμη βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ, με τον Παναθηναϊκό να δίνει "τελικό" κόντρα στην Μπαρτσελόνα, τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τη Ρεάλ και την ΑΕΚ να ψάχνει διπλό πρόκρισης επί της Μπανταλόνα στο Final4 του Baskteball Champions League.

Πολύ σημαντικά παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες το βράδυ της Τρίτης (7/4), με 3/3 ελληνο-ισπανικές μάχες. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ δίνουν τα πιο κρίσιμα παιχνίδια σε Euroleague και Basketball Champions League επί ισπανικού εδάφους.

Οι Πράσινοι "παίζουν" το μέλλον τους στη φετινή διοργάνωση μέσα στο άντρο της Μπαρτσελόνα, κάνοντας αγώνα δρόμου για να βρεθούν στα πλέι οφ και θέλουν πάση θυσία το διπλό, όπου δεν έχει κερδίσει για 13 χρόνια!

Η ΑΕΚ από την πλευρά της θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες της κόντρα στην Μπανταλόνα, διοργανώτρια του φετινού Final4 στο BCL και με το 2-0 να πάρει να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης, για να μην επιστρέψει η σειρά στα Λιόσια.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του υποδέχεται τη Ρεάλ με στόχο να παραμείνει στην κορυφή της Euroleague.

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η κατάληξη της βραδιάς;

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