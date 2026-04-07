Νίκη για τους Σπέρς αλλά ανησυχία για τον Ουεμπανιάμα

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαμψαν την αντίσταση των Φιλαδέλφεια 76ερς με 115-102, όμως ανησυχούν για τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα που αποχώρησε στο ημίχρονο με ενοχλήσεις στα πλευρά!

Ο Γάλλος σέντερ, σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας έπεσε στο παρκέ και αρχικά έδειξε να πονάει στον ώμο, αλλά συνέχισε στο ματς και λίγο πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου αποχώρησε για τα αποδυτήρια με ενοχλήσεις στα πλευρά.

Ο Ουεμπανιάμα δεν επέστρεψε για το υπόλοιπο της αναμέτρησης, με τους Σπερς να κάνουν λόγω για αιμάτωμα στα πλευρά, όμως ο Γάλλος θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματός του.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Σπερς έδωσαν συνέχεια στις πολύ καλές εμφανίσεις τους και έφτασαν με ευκολία στο νικηφόρο αποτέλεσμα, πανηγυρίζοντας την 60η νίκη τους την φετινή σεζόν (60-19 το ρεκόρ τους).

Ο Στεφόν Καστλ με 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 13 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ενώ για τους Σίξερς ξεχώρισε ο Ζοέλ Εμπίιντ, που είχε 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

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