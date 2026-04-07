Οι Μάτζικ έβαλαν «φωτιά» στη μάχη για την απευθείας είσοδο στα playoffs!

Οι Ορλάντο Μάτζικ πανηγύρισαν τεράστια νίκη απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς (123-107) και μπήκαν για τα καλά στην μάχη για την 6η θέση στην Ανατολή.

Οι γηπεδούχοι είχαν το μεγαλύτερο κίνητρο στην αναμέτρηση και φρόντισαν να το δείξουν από την αρχή της αναμέτρησης, κυριαρχώντας απέναντι στους Πίστονς των πολλών απουσιών.

Οι Μάτζικ, έτσι έφτασαν με μεγάλη άνεση στη νίκη και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 43-36 μπαίνοντας για τα καλά στην «μάχη» της 6ης θέσης, αφού έχουν το ίδιο ρεκόρ νικών με Χόρνετς, Σίξερς και Ράπτορς!

Αυτές οι τέσσερις ομάδες στις αγωνιστικές που απομένουν για την ολοκλήρωση της regular season, θα δώσουν σκληρή μάχη για την 6η θέση που οδηγεί απευθείας στα playoffs της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Πάολο Μπανκέρο με 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Μάτζικ, ενώ για τους Πίστονς ξεχώρισε ο Τζέιλεν Ντούρεν με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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