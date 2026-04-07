Οι Νικς απέδρασαν με το διπλό από την Ατλάντα

Οι Νιου Γιορκ Νικς με clutch βολές του Μπράνσον στο φινάλε, έφυγαν από την έδρα των Ατλάντα Χοκς με τη νίκη (105-108).

Δύο από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της ανατολικής περιφέρειας, πρόσφεραν θέαμα υψηλού επιπέδου, σε ένα ματς που κρίθηκε στο φινάλε, με τους Νεοϋορκέζους να παίρνουν τη νίκη.

Οι Χοκς στα 3'' πριν την λήξη μείωσαν στον πόντο με τρίποντο του Νικέιλ Αλεξάντερ-Ουόκερ, όμως ο Τζέιλεν Μπράνσον με 2/2 βολές «καθάρισε» για τους Νικς, αφού στην τελευταία τους επίθεση οι Χοκς ήταν άστοχοι.

Ο Mπράνσον με 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 13 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νεοϋορκέζους, με τον Αλεξάντερ-Ουόκερ να ξεχωρίζει για τους Χοκς έχοντας 36 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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