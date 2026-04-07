Ο Γιάννης θέλει να παίξει με Θανάση και Άλεξ πριν το τέλος της σεζόν για να γράψει ιστορία

Όπως αναφέρει ο Σαμ Χαράνια, ο «Greek Freak», προσπαθεί να επιστρέψει πριν το τέλος της regular season για να βρεθεί στο παρκέ μαζί με τα αδέρφια του, για να γραφτεί μια ιστορική στιγμή στο NBA.
Εφόσον, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καταφέρει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, αν αγωνιστεί μαζί με Θανάση και Άλεξ θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του NBA που τρία αδέρφια θα αγωνιστούν στο ίδιο ματς με την ίδια ομάδα.
Η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ωστόσο θα κριθεί από το ιατρικό επιτελείο των Μπακς και την ανταπόκριση που θα δείξει ο Έλληνας σούπερ σταρ στις προπονήσεις των «Ελαφιών».