Ο Γιάννης θέλει να παίξει με Θανάση και Άλεξ πριν το τέλος της σεζόν για να γράψει ιστορία

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανεβάζει στροφές για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση, θέλοντας να γράψει ιστορία αγωνιζόμενος μαζί με τους αδερφούς του, Θανάση και Άλεξ.

Όπως αναφέρει ο Σαμ Χαράνια, ο «Greek Freak», προσπαθεί να επιστρέψει πριν το τέλος της regular season για να βρεθεί στο παρκέ μαζί με τα αδέρφια του, για να γραφτεί μια ιστορική στιγμή στο NBA.

Εφόσον, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καταφέρει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, αν αγωνιστεί μαζί με Θανάση και Άλεξ θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του NBA που τρία αδέρφια θα αγωνιστούν στο ίδιο ματς με την ίδια ομάδα.

Η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ωστόσο θα κριθεί από το ιατρικό επιτελείο των Μπακς και την ανταπόκριση που θα δείξει ο Έλληνας σούπερ σταρ στις προπονήσεις των «Ελαφιών».