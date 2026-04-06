Αποθέωσε τον Παναθηναϊκό ο Πασκουάλ: «Από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις»

«Θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Είναι ένας σύλλογος με τον οποίο έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις»
Για την βελτίωση του Παναθηναϊκού: «Είναι ξεκάθαρα σε ανοδική πορεία. Με την παρουσία των Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ έχουν φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο. Θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί επιθετικά για να τους αντιμετωπίσουμε».
Για τον έντονο ανταγωνισμό της EuroLeague: «Η EuroLeague είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική, όλες οι ομάδες βρίσκονται σε καλή κατάσταση, όμως παίζουμε στην έδρα μας. Χρειαζόμαστε γεμάτο γήπεδο και με τη βοήθεια των φιλάθλων θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες».
🏀 Xavi Pascual cree que para ganar al Panathinaikos “habrá que anotar mucho”— Diario SPORT (@sport) April 6, 2026
“Un equipo que claramente está en progresión ascendente con el fichaje de Nigel Hayes"
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