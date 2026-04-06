Αποθέωσε τον Παναθηναϊκό ο Πασκουάλ: «Από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις»

Ο Τσάβι Πασκουάλ σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους «πράσινους» σημειώνοντας πως είναι είναι από τις καλύτερες της Ευρώπης, ενώ τόνισε πως έχει τις καλύτερες αναμνήσεις την εποχή που εργαζόταν.

«Θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Είναι ένας σύλλογος με τον οποίο έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις»

Για την βελτίωση του Παναθηναϊκού: «Είναι ξεκάθαρα σε ανοδική πορεία. Με την παρουσία των Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ έχουν φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο. Θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί επιθετικά για να τους αντιμετωπίσουμε».



Για τον έντονο ανταγωνισμό της EuroLeague: «Η EuroLeague είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική, όλες οι ομάδες βρίσκονται σε καλή κατάσταση, όμως παίζουμε στην έδρα μας. Χρειαζόμαστε γεμάτο γήπεδο και με τη βοήθεια των φιλάθλων θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες».