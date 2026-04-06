ΚΑΕ Ολυμπιακός: «ΜΟΝΑΔΙΚΟ επίσημο κανάλι διάθεσης εισιτηρίων είναι αποκλειστικά μέσω των επίσημων πλατφορμών της ομάδας»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωση του προειδοποιεί τους φίλους της ομάδας να προμηθεύονται εισιτήρια αποκλειστικά μέσω των επίσημων πλατφορμών του κλαμπ και τους ζητά να είναι πολύ προσεκτικοί, διότι ενέχει ο κίνδυνος εξαπάτησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους ότι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ επίσημο κανάλι διάθεσης εισιτηρίων είναι αποκλειστικά μέσω των επίσημων πλατφορμών της ομάδας.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι να ΜΗΝ προμηθεύονται εισιτήρια από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές ή πλατφόρμες μεταπώλησης, καθώς τα συγκεκριμένα εισιτήρια δεν θα γίνονται αποδεκτά για είσοδο στο γήπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά εισιτηρίων εκτός των επίσημων καναλιών ενέχει σοβαρό κίνδυνο εξαπάτησης.

Προστατέψτε τον εαυτό σας και στηρίξτε την ομάδα με ασφάλεια, επιλέγοντας αποκλειστικά τα επίσημα κανάλια διάθεσης»