Ράντεμπο: «Στην Ελλάδα ήμασταν δειλοί, στην έδρα μας θα είναι διαφορετικά»

Ο Τζόνα Ράντεμπο στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Μούρθια κόντρα στον ΠΑΟΚ στάθηκε στο διαφορετικό πρόσωπο που πρέπει να δείξει η ισπανική ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Στην Ελλάδα ήμασταν λίγο δειλοί. Θα είναι διαφορετικά μπροστά στο κοινό μας. Από το Κύπελλο και μετά κάνουμε πολύ καλά παιχνίδια. Νιώθουμε αυτή τη βελτίωση στην ομάδα και μακάρι να μπορέσουμε να δώσουμε συνέχεια την Τετάρτη και να νικήσουμε τον αγώνα.

Προσπαθούμε πάντα να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Θα φροντίσω προσωπικά ώστε οι συμπαίκτες μου να γνωρίζουν ότι η Τετάρτη είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό παιχνίδι. Πρέπει να τα δώσουμε όλα και να προσπαθήσουμε να νικήσουμε.

Δουλεύω πολύ ώστε οι συμπαίκτες μου να μπορούν να με βρίσκουν στην επίθεση. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε καλή κατάσταση, το απολαμβάνω και θα συνεχίσω να δουλεύω ώστε αυτή η καλή περίοδος να συνεχιστεί.

Ο κόσμος μας πάντα μας στήριζε και μας βοηθούσε πολύ. Εύχομαι να έρθει πάρα πολύς κόσμος».