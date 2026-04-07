Euroleague: «Τελικός» για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Μπαρτσελόνα, υποδέχεται την Ρεάλ ο Ολυμπιακός

Η 36η αγωνιστική της Euroleague θα ξεκινήσει την Τρίτη (7/4) με οκτώ αναμετρήσεις.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα βρεθεί στο «Palau Blaugrana» για να αναμετρηθεί με την Μπαρτσελόνα (21:30), σε έναν «τελικό» για τις δύο ομάδες, οι οποίες κάνουν… αγώνα δρόμου για να βρεθούν στα play-off. Το «τριφύλλι» δεν θα έχει διαθέσιμους τους Ρογκαβόπουλο και Τολιόπουλο, ενώ η συμμετοχή του Γκραντ θα κριθεί λίγες ώρες πριν τον αγώνα.
Μεγάλο ματς έχει και ο Ολυμπιακός μπροστά του. Πιο συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν στο ΣΕΦ την Ρεάλ Μαδρίτης, με το τζάμπολ να γίνεται στις 21:15. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του ενόψει του ματς ανέφερε δεν είναι σίγουρο αν θα βρίσκεται στην 12άδα ο Φαλ, ενώ σίγουρα θα είναι σε αυτή ο Ντόρσεϊ. Την ίδια ώρα, ο Τζόσεφ προπονήθηκε κανονικά και έτσι ο μοναδικός που θα απουσιάζει είναι ο Τζόουνς.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενερμπαχτσέ
20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Ντουμπάι
21:00 Ερυθρός Αστέρας - Παρί
21:15 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπάγερν Μονάχου
21:30 Βαλένθια - Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός AKTOR
22:00 Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Η βαθμολογία:
1) Ολυμπιακός 23-12
2) Φενερμπαχτσέ 23-12
3) Ρεάλ Μαδρίτης 22-13
4) Βαλένθια 22-13
5) Χάποελ Τελ Αβίβ 21-13
6) Ζαλγκίρις Κάουνας 21-14
7) Παναθηναϊκός AKTOR 20-15
8) Μπαρτσελόνα 20-15
9) Ερυθρός Αστέρας 19-16
10) Μονακό 19-16
11) Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16
12) Ντουμπάι 18-17
13) Αρμάνι Μιλάνο 17-18
14) Παρτιζάν 15-20
15) Μπάγερν Μονάχου 15-20
16) Παρί 14-21
17) Βίρτους Μπολόνια 13-22
18) Μπασκόνια 11-24
19) Αναντολού Εφές 10-25
20) Βιλερμπάν 8-27