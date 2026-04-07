Euroleague: «Τελικός» για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Μπαρτσελόνα, υποδέχεται την Ρεάλ ο Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το κρίσιμο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία, ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ.

Η 36η αγωνιστική της Euroleague θα ξεκινήσει την Τρίτη (7/4) με οκτώ αναμετρήσεις.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα βρεθεί στο «Palau Blaugrana» για να αναμετρηθεί με την Μπαρτσελόνα (21:30), σε έναν «τελικό» για τις δύο ομάδες, οι οποίες κάνουν… αγώνα δρόμου για να βρεθούν στα play-off. Το «τριφύλλι» δεν θα έχει διαθέσιμους τους Ρογκαβόπουλο και Τολιόπουλο, ενώ η συμμετοχή του Γκραντ θα κριθεί λίγες ώρες πριν τον αγώνα.

Μεγάλο ματς έχει και ο Ολυμπιακός μπροστά του. Πιο συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν στο ΣΕΦ την Ρεάλ Μαδρίτης, με το τζάμπολ να γίνεται στις 21:15. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του ενόψει του ματς ανέφερε δεν είναι σίγουρο αν θα βρίσκεται στην 12άδα ο Φαλ, ενώ σίγουρα θα είναι σε αυτή ο Ντόρσεϊ. Την ίδια ώρα, ο Τζόσεφ προπονήθηκε κανονικά και έτσι ο μοναδικός που θα απουσιάζει είναι ο Τζόουνς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενερμπαχτσέ

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Ντουμπάι

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Παρί

21:15 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπάγερν Μονάχου

21:30 Βαλένθια - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός AKTOR

22:00 Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η βαθμολογία:

1) Ολυμπιακός 23-12

2) Φενερμπαχτσέ 23-12

3) Ρεάλ Μαδρίτης 22-13

4) Βαλένθια 22-13

5) Χάποελ Τελ Αβίβ 21-13

6) Ζαλγκίρις Κάουνας 21-14

7) Παναθηναϊκός AKTOR 20-15

8) Μπαρτσελόνα 20-15

9) Ερυθρός Αστέρας 19-16

10) Μονακό 19-16

11) Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16

12) Ντουμπάι 18-17

13) Αρμάνι Μιλάνο 17-18

14) Παρτιζάν 15-20

15) Μπάγερν Μονάχου 15-20

16) Παρί 14-21

17) Βίρτους Μπολόνια 13-22

18) Μπασκόνια 11-24

19) Αναντολού Εφές 10-25

20) Βιλερμπάν 8-27