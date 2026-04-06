«Δεν θα παραμείνει προπονητής των Μπακς ο Ρίβερς - Το πρώτο φαβορί»

Ο Ντοκ Ρίβερς μετά το φινάλε της regular-season θα αποχωρήσει από την θέση του head coach των Μιλγουόκι Μπακς, σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν.

Η φετινή σεζόν ήταν αποτυχημένη για τους Μιλγουόκι Μπακς, αφού τα «Ελάφια» έμειναν για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια εκτός των play-offs. Έτσι, φαίνεται πως ο Ντοκ Ρίβερς δεν θα συνεχίσει την άκρη του πάγκου, αλλά δεν αποκλείεται να παραμείνει μέρος του οργανισμού.

Ο Μαρκ Στέιν ανέφερε πως μετά το φινάλε της regular-season όλα δείχνουν πως ο Ρίβερς δεν θα είναι πλέον ο head coach των Μπακς, καθώς είτε θα αποχωρήσει είτε θα αναλάβει κάποιον άλλον ρόλο.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην ένταξή του στο Hall of Fame, τονίζοντας πως αυτή θα το κάνει ευκολότερο για τον 64χρονο κόουτς να αφήσει πίσω του την προπονητική.

Τέλος, σημείωσε πως ο Τέιλορ Τζένκινς αποτελεί το πρώτο φαβορί για να αντικαταστήσει τον Ρίβερς.