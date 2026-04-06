Σαν να μην έλειψε ποτέ: Εκτέλεσε με 50% από το τρίποντο στην επιστροφή του ο Κάρι (vid)

Ο Στεφ Κάρι επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και έμοιαζε σαν να… μην έλειψε ποτέ, εκτελώντας με 50% από το τρίποντο κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αναμετρήθηκαν με τους Χιούστον Ρόκετς και γνώρισαν την ήττα με 117-116. Ο αγώνας αυτός ήταν σημαντικός για τους «Πολεμιστές», καθώς ο Στεφ Κάρι επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από μία απουσία περίπου δύο μηνών.

Μάλιστα, ο «Σεφ Κάρι» έμοιαζε σαν να μην είχε χάσει ούτε μέρα, καθώς εκτέλεσε με 50% από το τρίποντο, τελειώνοντας το ματς με 5/10. Συνολικά είχε 29 πόντους (πρώτος σκόρερ της ομάδας του) με 11/21 σουτ, ενώ είχε μέτρησε ακόμα 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 26:08.