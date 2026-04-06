Έγινε και αυτό: Κέρδισαν οι Μπακς!

Λίγο πριν το φινάλε της regular season οι Μιλγουόκι Μπακς επιτέλους χαμογέλασαν λίγο, αφού διέλυσαν τους Μέμφις Γκρίζλις με 131-115.

Τα «Ελάφια» δεν είχαν ξανά στην διάθεσή τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, την ώρα που διεξάγεται έρευνα από το NBA, για την διαχείριση του Έλληνα σούπερ σταρ μετά τον τραυματισμό του.

Οι Μπακς, πάντως έβγαλαν ενέργεια στο παρκέ και κυριάρχησαν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης απέναντι στους Γκρίζλις, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στο νικηφόρο αποτέλεσμα.

O Kόρμακ Ράιαν με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, άρπαξε από τα μαλλιά την ευκαιρία που του έδωσε ο Ντοκ Ρίβερς, με τον Ράιαν Ρούπερτ να ξεχωρίζει για τους Γκρίζλις με 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

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