Ουόριορς: Πιθανή η συμμετοχή του Κάρι κόντρα στους Ρόκετς

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ελπίζουν πως ο Στεφ Κάρι θα καταφέρει να αγωνιστεί απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς.

Ο Στεφ Κάρι είναι εκτός εδώ και αρκετά διάστημα, ωστόσο φαίνεται πως η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση πλησιάζει.

Πιο συγκεκριμένα, ενόψει του αγώνα με τους Χιούστον Ρόκετς (6/4, 05:00) οι «Πολεμιστές» έχουν… αναβαθμίσει τον «Σεφ Κάρι» σε αμφίβολο, από σίγουρα εκτός. Την ίδια ώρα, «questionable» χαρακτηρίζεται και ο Σεθ Κάρι.

Επιπλέον, αρκετά πιθανή είναι η συμμετοχή του Σάντος, ενώ εκτός είναι οι Μπάτλερ, Χόρφοντ, Μούντι και Ποστ.