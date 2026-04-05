Ουόριορς: Πιθανή η συμμετοχή του Κάρι κόντρα στους Ρόκετς

Ο Στεφ Κάρι είναι εκτός εδώ και αρκετά διάστημα, ωστόσο φαίνεται πως η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση πλησιάζει.
Πιο συγκεκριμένα, ενόψει του αγώνα με τους Χιούστον Ρόκετς (6/4, 05:00) οι «Πολεμιστές» έχουν… αναβαθμίσει τον «Σεφ Κάρι» σε αμφίβολο, από σίγουρα εκτός. Την ίδια ώρα, «questionable» χαρακτηρίζεται και ο Σεθ Κάρι.
Επιπλέον, αρκετά πιθανή είναι η συμμετοχή του Σάντος, ενώ εκτός είναι οι Μπάτλερ, Χόρφοντ, Μούντι και Ποστ.
Warriors vs. Rockets injury report: pic.twitter.com/RHhqr3tOXP— Warriors PR (@WarriorsPR) April 4, 2026