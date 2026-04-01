Οι Ράπτορς ήταν αρκετά μαχητικοί στο Ντιτρόιτ, όμως οι Πίστονς ήξεραν τι πρέπει να κάνουν και πήραν το επιθυμητό αποτέλεσμα με 127-116.

Με τον Ντάρεν να βάζει 31 πόντους και τον Τζένκινς να ακολουθεί με 21, αλλά και πέντε ακόμη διψήφιους παίκτες στο σκοράρισμα οι Πίστονς έκοψαν την αντίσταση των Ράπτορς και πήραν τη νίκη.

Μπορεί να ξεκίνησαν νωχελικα τον αγώνα, όμως η εικόνα αυτή άλλαξε στην δεύτερη περίοδο, με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν 33 και 34 πόντους αντίστοιχα.

Κάτι που συνεχίστηκε και μετά την ανάπαυλα, με τους Πίστονς να παίρνουν σημαντικό προβάδισμα βάζοντας 41 πόντους έναντι 27.

Κάτι που ήταν αρκετό για να μην χάσουν τα ηνία όταν δέχτηκαν στην τελευταία περίοδο 35 πόντους και έβαλαν εκείνοι 27.

Με αυτόν τον τρόπο ο αγώνας έληξε υπέρ των Πίστονς καθώς πήραν τη νίκη με 123-116.