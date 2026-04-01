Στο Χιούστον οι Ρόκετς πήραν αυτό που ήθελαν με τους Νικς να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν τις στιγμές αδράνειας του αντιπάλου.

Για τους νικητές ο Κέβιν Ντουράντ αποδείχτηκε καθοριστικός σημειώνοντας 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 σάιτ, ενώ για τους Νικς ο Τάουνς πάλεψε σχετικά μόνος του με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Με την πρώτη περίοδο να είναι το δυνατό τους χαρτί, οι Ρόκετς πήραν κεφάλι στο σκορ βάζοντας 37 πόντους έναντι 21, και πορεύτηκαν με αυτό.

Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο έχαναν στιγμιαία την επαφή τους με το καλάθι αλλά αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο μετά την ανάπαυλα να επιστρέψουν στην καλή τους εμφάνιση.

Οι Νικς πάλεψαν στη τελευταία περίοδο να βγουν από πάνω, όμως οι Ρόκετς δεν τους άφησαν πολλά περιθώρια και η λήξη βρήκε το Χιούστον να παίρνει τη νίκη με 111-94.