Σε έναν ακόμη αγώνα χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μπακς πήραν τη νίκη με 123-99 εναντίον των Ντάλας Μάβερικς.

Για τα «Ελάφια», ο Ρόλινς με 24 πόντους και ο Κούζμα με 20 ήταν καθοριστικοί ώστε να φτάσουν στη νίκη.

Για τους Μάβερικς, Φλαγκ και Ουίλιαμς πάλεψαν με 19 και 18 πόντους αντίστοιχα αλλά δεν ήταν αρκετοί ώστε να φύγουν με το διπλό από το Μιλγουόκι.

Οι Μπακς ξεκίνησαν τον αγώνα με αρκετή ευστοχία φτάνοντας στην πρώτη περίοδο τους 38 πόντους, κάτι που τους έδωσε ώθηση για την συνέχεια.

Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο ο ρυθμος ωστόσο έπεσε και για τις δύο ομάδες, με τα «Ελάφια» όμως να διατηρούν τα ηνία και να βρίσκονται μπροστά στο σκορ.

Κάτι που συνέβη και στην λιγότερο παραγωγική περίοδο του αγώνα, αφού μετά την ανάπαυλα οι δύο ομάδες πέτυχαν σε 12 λεπτά, 25 και 19 πόντους αντίστοιχα.

Στην τελική ευθεία οι Μπακς δεν άφησαν τους Μάβερικς να πάρουν κεφάλι στο σκορ, αφού ανέβασμα και άλλο τον ρυθμό και πήραν τη νίκη με 123-99.