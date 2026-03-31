Βασικός υποψήφιος για το βραβείο του προπονητή της σεζόν στο BCL ο Σάκοτα

Ο προπονητής της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους για τον κορυφαίο προπονητή του φετινού BCL.

Η ΑΕΚ έχει πραγματοποίησε ήδη μια φοβερή χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη και αν μη τι άλλο αυτό πιστώνεται στον... αρχιτέκτονα, Ντράγκαν Σάκοτα. Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι είναι βασικός υποψήφιος για το βραβείο του MVP, την ίδια ώρα που και ο πολύπειρος τεχνικός, είναι μέσα στους βασικούς υποψηφίους για το βραβείο του προπονητή της σεζόν.

Όπως εξηγεί το BCL: «Ένα ρεκόρ 11-1 σε όλη την Κανονική Περίοδο και τη Φάση των 16, με ένα τέλειο ρεκόρ 6-0 στη Φάση των 16. Ο ηγέτης του, ΡαϊΚουάν Γκρέι, είναι ο MVP της Φάσης των 16 και πιθανώς το μεγάλο φαβορί για να κερδίσει το βραβείο του MVP της σεζόν. Η AEK του Σάκοτα έχει επίσης τη 2η καλύτερη καθαρή βαθμολογία στο πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν, με +16 πόντους ανά 100 κατοχές.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η AEK ήταν η καλύτερη ομάδα στο BCL αυτή τη σεζόν. Η ικανότητα του Ντράγκαν Σάκοτα να χτίσει μια ομάδα και να δημιουργήσει έναν δεσμό με τους οπαδούς είναι σχεδόν σίγουρα η κύρια κινητήρια δύναμη πίσω από αυτό».