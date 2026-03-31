Για ακόμα έναν χρόνο στη Βαλένθια ο Μουρ

Στη Βαλένθια θα παραμείνει για ακόμα μία σεζόν ο Ομάρι Μουρ, όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα.

Κάτοικος Βαλένθια θα συνεχίσει να είναι και την επόμενη περίοδο ο Αμερικανός άσος, που συμφώνησε με την ισπανική ομάδα για την ανανέωση της συνεργασίας του μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ομάρι Μουρ είναι από τους πρωταγωνιστές της Βαλένθια στη φετινή σεζόν στην Euroleague, μετρώντας 9 πόντους, 3,1 ασίστ και 2,6 ριμπάουντ μέσο όρο.