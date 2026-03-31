Για ακόμα έναν χρόνο στη Βαλένθια ο Μουρ

Κάτοικος Βαλένθια θα συνεχίσει να είναι και την επόμενη περίοδο ο Αμερικανός άσος, που συμφώνησε με την ισπανική ομάδα για την ανανέωση της συνεργασίας του μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
Ο Ομάρι Μουρ είναι από τους πρωταγωνιστές της Βαλένθια στη φετινή σεζόν στην Euroleague, μετρώντας 9 πόντους, 3,1 ασίστ και 2,6 ριμπάουντ μέσο όρο.
🧡 #MoreMoore— Valencia Basket Club (@valenciabasket) March 31, 2026
Cas 👉 @omari_moore13 seguirá una temporada más como taronjahttps://t.co/Q4X1q8uh8W
Val 👉 Omari Moore seguirà una temporada més com taronjahttps://t.co/om9Q7idlDD
Eng 👉 Omari Moore will stay with Valencia Basket for another seasonhttps://t.co/NjSlzdPKyu pic.twitter.com/JjI3hf18mm