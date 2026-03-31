ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Περιμένουμε φωτογραφία από την στρατιωτική θητεία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτηση της στο Twitter παρέθεσε δυο φωτογραφίες από την... στρατιωτική θητεία των Ουόκαπ, Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ γράφοντας πως περιμένει αντίστοιχη φωτογραφία από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Η αποκάλυψη του SDNA σχετικά με το αίτημα ανάκλησης της ελληνοποίησης του Ουόκαπ που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός φαίνεται άνοιξε τον ασκό του αιόλου με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να απαντά με ανάρτηση της στο twitter.

Συγκεκριμένα η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανάρτηση της στο «Χ» παρέθεσε δυο φωτογραφίες από την... στρατιωτική θητεία των Ουόκαπ, Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ γράφοντας πως περιμένει αντίστοιχη φωτογραφία από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά τα όσα γράφει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Περιμένουμε αντίστοιχη φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία του τωρινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου»