Παγκαλίδης: «Είχαμε ετοιμαστεί κατάλληλα, οι Πάνθηρες είναι ένα υγιέστατο σωματείο»

Οι Πάνθηρες Καβάλας επικράτησαν με 52-46 του Κρόνου Αγίου Δημητρίου στον τελικό του Κυπέλλου της Α2 Γυναικών και κατέκτησαν το τρόπαιο. Ο προπονητής των νικητών, Γιώργος Παγκαλίδης, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μίλησε για την ιστορική επιτυχία της ομάδας του.

Αναλυτικά είπε:

Για την κατάκτηση του πρώτου Κυπέλλου Α2 Γυναικών: «Στα χαρτιά δεν ήμασταν το φαβορί και το ξέραμε. Είχαμε ετοιμαστεί κατάλληλα εδώ και έναν μήνα. Τον τελευταίο μήνα παρακολουθούσα τον Κρόνο και το πώς παίζει. Είδα κάποιες αδυναμίες και εκεί “χτυπήσαμε”. Πάλεψα όλη τη βδομάδα να περάσω αυτά που θέλω στα κορίτσια. Τους είπα να μην έχουν άγχος και να δώσουν το 100%, ήταν ένας τελικός που δε θα ξαναγυρνούσε πίσω».

Για τα συναισθήματα μετά την κατάκτηση του τροπαίου: «Όλα τα παιχνίδια τα δώσαμε τον Σεπτέμβριο μέχρι να φτάσουμε στον τελικό. Για να παίξουμε τώρα πέρασαν πέντε μήνες. Είναι μεγάλο διάστημα. Προσπαθούσαμε να δουλεύουμε καλύτερα όσο περνάει ο καιρός. Ήταν οι δικοί μου άνθρωποι αλλά και όλης της ομάδας στην κερκίδα και μας βοήθησαν να κατακτήσουμε το τρόπαιο».

Για το scouting που έκανε στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου: «Είδα όλα τα παιχνίδια στα play-offs που είχε δώσει. Έπρεπε να κάνουμε scouting και για άλλες ομάδες. Είχα πολλές υπερωρίες, κρατούσα σημειώσεις. Ακόμα και μέσα στα άλλα παιχνίδια που δίναμε προσπαθούσα να περάσω πράγματα γι’ αυτόν τον τελικό».

Για το δυναμικό παρών του κόσμου στο γήπεδο: «Όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τις παίκτριες του Κρόνου ήταν κάτι πρωτόγνωρο το να υπάρχει τόσος κόσμος στο γήπεδο. Ήταν περίπου 1000 άτομα απ’ όσο έμαθα. Μας “αγκάλιασε” η πόλη της Καβάλας. Έλεγα ότι θα έχουμε κόσμο, αλλά δεν περίμενα τόσο. Όταν χρειάστηκε με τις φωνές του έδωσε ώθηση και μας βοηθούσε πολύ».

Για το αν ένιωσαν κάποια παραπάνω πίεση λόγω του κόσμου: «Προσωπικά, δε με άγχωσε. Οι αθλήτριες είχαν. Την περασμένη βδομάδα έπρεπε να κάνουμε μεγάλη ανατροπή με το Πανόραμα και το κάναμε. Αυτό μάς έδωσε ψυχολογία για τον τελικό, για τον οποίον όλοι ανυπομονούσαν. Προσπάθησα να δώσω στα κορίτσια να καταλάβουν ότι ο κόσμος έρχεται για να μας βοηθήσει, όχι για να μας αγχώσει. Η αντίπαλη ομάδα έχει συνηθίσει να δίνει αντίστοιχα παιχνίδια».

Για το όραμα του συλλόγου: «Οι Πάνθηρες είναι ένα υγιέστατο σωματείο, τόσο διοικητικά όσο και έξω αγωνιστικά. Ό,τι τάξουν θα το δώσουν. Τα βήματα μπορεί να είναι μικρά, αλλά γίνονται σταθερά. Υπάρχει “δίψα” για να ανέβει το μπάσκετ γυναικών στην πόλη της Καβάλας και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη».