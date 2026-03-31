Μπούτσκος: «Σπουδαία ομάδα που παίζει εξαιρετικό μπάσκετ η Μούρθια - Έχουμε ενθουσιασμό και πολύ υψηλό κίνητρο»

Με αυτοπεποίθηση και μεγάλη επιθυμία για να γίνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (1/4, στις 19:15) την UCAM Murcia, σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στο PΑΟΚ Sports Arena.

Ο πρώτος ημιτελικός του FIBA Europe Cup, αναμένεται να εξελιχθεί σε μία μεγάλη μάχη, με την Ισπανική ομάδα να βρίσκεται σε μία παρατεταμένη περίοδο εξαιρετικής αγωνιστικής κατάστασης, γεγονός που μεγεθύνει τον βαθμό δυσκολίας του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή τους στους τελικούς και θα προσπαθήσει να βρει μέσα στο παιχνίδι και να… χτυπήσει τις αδυναμίες της Murcia, εκμεταλλευόμενος την ίδια στιγμή τη δύναμης της έδρας. Η ώθηση του κόσμου είναι απαραίτητη και αναμένεται να είναι και πολύ σημαντική στην προσπάθεια της ομάδας μας.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Παντελής Μπούτσκος αναφερόμενος στον πρώτο ημιτελικό του FIBA Europe Cup απέναντι στη Murcia τόνισε… «Με πολύ ενθουσιασμό και με πολύ υψηλό κίνητρο αντιμετωπίζουμε τη Murcia, μία σπουδαία ομάδα που παίζει εξαιρετικό μπάσκετ και με αξιοσημείωτη πορεία τόσο στο FIBA Europe Cup, όσο και στην Ισπανική λίγκα. Είναι πολύ σημαντικό για μας να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις ενός ιδιαίτερα phyrical game και με τη μοναδική ώθηση και ενέργεια που μας δίνει ο κόσμος να κάνουμε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό».

Η αποστολή της UCAM Murcia έφτασε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση της Ισπανικής ομάδας στο PAOK Sports Arena.

Διαιτητές του πρώτου ημιτελικού είναι οι: Michal Proc (Πολωνία), Yener Yilmaz (Τουρκία), Gintaras Maciulis (Λιθουανία).