Σάκοτα ενόψει Μπανταλόνα: «Δεν θέλαμε αυτή την κλήρωση - Έτοιμοι να τα δώσουμε όλα»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του ενόψει του προημιτελικού με την Μπανταλόνα για το BCL τόνισε πως η ομάδα του είναι έτοιμη να τα δώσει όλα για να φτάσει στον στόχο της.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Έχω ξαναπεί, ότι προφανώς δεν θέλαμε αυτή την κλήρωση, επειδή η Μπανταλόνα διοργανώνει το Final-Four του Basketball Champions League. Θα θέλαμε να ξέρουμε, ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν σωστά και δίκαια. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το καθήκον μας.

Πιστεύω, ότι έχουμε “διαβάσει” όπως πρέπει την αντίπαλό μας. Καταλαβαίνουμε τον τρόπο, που παίζει. Δεν είναι εύκολο να παίζεις έτσι ή αλλιώς απέναντι σε ισπανικές ομάδες. Είμαστε έτοιμοι, ωστόσο, να τα δώσουμε όλα, να δώσουμε το 100%, και να φτάσουμε στο στόχο μας».