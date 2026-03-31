Λεμπρόν: «Παίζουμε ο ένας για τον άλλον - Έχουμε τρομερή χημεία»

Μετά τη νίκη των Λέικερς κόντρα στους Ουίζαρντς, ο Λεμπρόν Τζέιμς στάθηκε στην χημεία που έχουν χτίσει οι «Λιμνάνθρωποι».

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν τη νίκη απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς (120-101) και θέλουν να μπουν στα play-offs έχοντας το πλεονέκτημα έδρας.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την επικράτηση, ο Λεμπρόν Τζέιμς στάθηκε στην χημεία που έχουν πλέον οι «Λιμνάνθρωποι». Τόνισε πως το γκρουπ έχει δεθεί και υπογράμμισε πως τα play-offs είναι σαν μία… ολόκληρη σεζόν.

«Είμαστε σε καλό σημείο. Έχουμε τρομερή χημεία. Όλοι λατρεύουν να είναι δίπλα στους υπόλοιπους. Παίζουμε ο ένας για τον άλλον. Λατρεύουμε να είμαστε στο παρκέ μαζί. Είμαστε δεμένο γκρουπ και πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος της regular season. Μετά νιώθω πως η post-season είναι σαν μία ολόκληρη σεζόν» δήλωσε.