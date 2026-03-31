Ο Ουεμπανιάμα πέτυχε το γρηγορότερο double-double στην ιστορία του ΝΒΑ

Ακόμα ένα σπουδαίο κατόρθωμα για τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα, ο οποίος δείχνει κάθε βράδυ πως θα κυριαρχεί στο ΝΒΑ για πολλά χρόνια ακόμα.
Ο νεαρός αστέρας των Σαν Αντόνιο Σπερς κόντρα στους Σικάγο Μπουλς πέτυχε το πιο γρήγορο double-double στην ιστορία του «μαγικού κόσμου».
Πιο συγκεκριμένα, είχε 10 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 8 λεπτά. Έτσι, ξεπέρασε τον Τζιμ Ουάσινγκτον, ο οποίος το είχε καταφέρει σε 9 λεπτά το 1966.
Σημειώνεται πως ο Γάλλος σέντερ έχει και το τρίτο γρηγορότερο double-double σε 10 λεπτά.
Fastest double-doubles since the NBA-ABA merger:— Onyx (@OnyxOdds) March 31, 2026
Victor Wembanyama, tonight (8 minutes)
Andre Drummond, 2022 (9 minutes)
Victor Wembanyama, 2025 (10 minutes)
INSANE pic.twitter.com/AHAKwdb2Zd