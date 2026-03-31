Ο Ουεμπανιάμα πέτυχε το γρηγορότερο double-double στην ιστορία του ΝΒΑ

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα συνεχίζει να «γράφει» ιστορία στο ΝΒΑ, καθώς πέτυχε το πιο γρήγορο double-double στην λίγκα.

Ακόμα ένα σπουδαίο κατόρθωμα για τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα, ο οποίος δείχνει κάθε βράδυ πως θα κυριαρχεί στο ΝΒΑ για πολλά χρόνια ακόμα.

Ο νεαρός αστέρας των Σαν Αντόνιο Σπερς κόντρα στους Σικάγο Μπουλς πέτυχε το πιο γρήγορο double-double στην ιστορία του «μαγικού κόσμου».

Πιο συγκεκριμένα, είχε 10 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 8 λεπτά. Έτσι, ξεπέρασε τον Τζιμ Ουάσινγκτον, ο οποίος το είχε καταφέρει σε 9 λεπτά το 1966.

Σημειώνεται πως ο Γάλλος σέντερ έχει και το τρίτο γρηγορότερο double-double σε 10 λεπτά.