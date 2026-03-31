Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Πήραν το ντέρμπι οι Θάντερ, συνεχίζουν το σερί οι Λέικερς

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων του ΝΒΑ και τις βαθμολογίες στις δύο περιφέρειες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Χιτ - Σίξερς 119-109 Χοκς - Σέλτικς 112-102 Γκρίζλις - Σανς 105-131 Σπερς - Μπουλς 129-114 Μάβερικς - Τίμπεργουλβς 94-124 Τζαζ - Καβαλίερς 113-122 Θάντερ - Πίστονς 114-110 Λέικερς - Ουίζαρντς 120-101 Ανατολική περιφέρεια Πίστονς 54-21 Σέλτικς 50-25 Νιου Γιορκ Νικς 48-27 Κλίβελαντ Καβαλίερς 47-28 Τορόντο Ράπτορς 42-32 Ατλάντα Χοκς 43-33 Φιλαδέλφεια Σίξερς 41-34 Ορλάντο Μάτζικ 39-35 Μαϊάμι Χιτ 40-36 Σάρλοτ Χόρνετς 39-36 Μιλγουόκι Μπακς 29-45 Σικάγο Μπουλς 29-46 Μπρούκλιν Νετς 18-57 Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 17-58 Ιντιάνα Πέισερς 17-58 Δυτική περιφέρεια Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 60-16 Σαν Αντόνιο Σπερς 57-18 Λος Άντζελες Λέικερς 49-56 Ντένβερ Νάγκετς 48-28 Μινεσότα Τίμπεργουλβς 46-29 Χιούστον Ρόκετς 45-29 Φοίνιξ Σανς 42-33 Λος Άντζελες Κλίπερς 39-36 Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 38-38 Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 36-39 Μέμφις Γκρίζλις 25-50 Νιου Ορλίνς Πέλικανς 25-51 Ντάλας Μάβερικς 24-51 Γιούτα Τζαζ 21-55 Σακραμέντο Κινγκς 19-57