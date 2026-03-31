Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Πήραν το ντέρμπι οι Θάντερ, συνεχίζουν το σερί οι Λέικερς

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Χιτ - Σίξερς 119-109
Χοκς - Σέλτικς 112-102
Γκρίζλις - Σανς 105-131
Σπερς - Μπουλς 129-114
Μάβερικς - Τίμπεργουλβς 94-124
Τζαζ - Καβαλίερς 113-122
Θάντερ - Πίστονς 114-110
Λέικερς - Ουίζαρντς 120-101
Ανατολική περιφέρεια
- Πίστονς 54-21
- Σέλτικς 50-25
- Νιου Γιορκ Νικς 48-27
- Κλίβελαντ Καβαλίερς 47-28
- Τορόντο Ράπτορς 42-32
- Ατλάντα Χοκς 43-33
- Φιλαδέλφεια Σίξερς 41-34
- Ορλάντο Μάτζικ 39-35
- Μαϊάμι Χιτ 40-36
- Σάρλοτ Χόρνετς 39-36
- Μιλγουόκι Μπακς 29-45
- Σικάγο Μπουλς 29-46
- Μπρούκλιν Νετς 18-57
- Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 17-58
- Ιντιάνα Πέισερς 17-58
Δυτική περιφέρεια
- Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 60-16
- Σαν Αντόνιο Σπερς 57-18
- Λος Άντζελες Λέικερς 49-56
- Ντένβερ Νάγκετς 48-28
- Μινεσότα Τίμπεργουλβς 46-29
- Χιούστον Ρόκετς 45-29
- Φοίνιξ Σανς 42-33
- Λος Άντζελες Κλίπερς 39-36
- Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 38-38
- Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 36-39
- Μέμφις Γκρίζλις 25-50
- Νιου Ορλίνς Πέλικανς 25-51
- Ντάλας Μάβερικς 24-51
- Γιούτα Τζαζ 21-55
- Σακραμέντο Κινγκς 19-57