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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Πήραν το ντέρμπι οι Θάντερ, συνεχίζουν το σερί οι Λέικερς

Μπάσκετ
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Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων του ΝΒΑ και τις βαθμολογίες στις δύο περιφέρειες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Χιτ - Σίξερς 119-109

Χοκς - Σέλτικς 112-102

Γκρίζλις - Σανς 105-131

Σπερς - Μπουλς 129-114

Μάβερικς - Τίμπεργουλβς 94-124

Τζαζ - Καβαλίερς 113-122

Θάντερ - Πίστονς 114-110

Λέικερς - Ουίζαρντς 120-101

Ανατολική περιφέρεια

  1. Πίστονς 54-21
  2. Σέλτικς 50-25
  3. Νιου Γιορκ Νικς 48-27
  4. Κλίβελαντ Καβαλίερς 47-28
  5. Τορόντο Ράπτορς 42-32
  6. Ατλάντα Χοκς 43-33
  7. Φιλαδέλφεια Σίξερς 41-34
  8. Ορλάντο Μάτζικ 39-35
  9. Μαϊάμι Χιτ 40-36
  10. Σάρλοτ Χόρνετς 39-36
  11. Μιλγουόκι Μπακς 29-45
  12. Σικάγο Μπουλς 29-46
  13. Μπρούκλιν Νετς 18-57
  14. Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 17-58
  15. Ιντιάνα Πέισερς 17-58

Δυτική περιφέρεια

  1. Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 60-16
  2. Σαν Αντόνιο Σπερς 57-18
  3. Λος Άντζελες Λέικερς 49-56
  4. Ντένβερ Νάγκετς 48-28
  5. Μινεσότα Τίμπεργουλβς 46-29
  6. Χιούστον Ρόκετς 45-29
  7. Φοίνιξ Σανς 42-33
  8. Λος Άντζελες Κλίπερς 39-36
  9. Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 38-38
  10. Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 36-39
  11. Μέμφις Γκρίζλις 25-50
  12. Νιου Ορλίνς Πέλικανς 25-51
  13. Ντάλας Μάβερικς 24-51
  14. Γιούτα Τζαζ 21-55
  15. Σακραμέντο Κινγκς 19-57
Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Πήραν το ντέρμπι οι Θάντερ, συνεχίζουν το σερί οι Λέικερς