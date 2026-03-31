Περίπατος για τους Σπερς με μυθικό Ουεμπανιάμα

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έστησαν πάρτι απέναντι στους Σικάγο Μπουλς, φτάνοντας με άνεση στη νίκη (129-114), σε ένα ματς που είχαν σε τρομερή κατάσταση τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

Ο Γάλλος σέντερ πραγματοποίησε εμφάνιση για... MVP, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 41 πόντους, 16 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ σε 30 λεπτά συμμετοχής.

Οι Σπερς κυριάρχησαν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης απέναντι στους Μπουλς, φτάνοντας με χαρακτηριστική ευκολία στο θετικό αποτέλεσμα, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 57-18.

Για τους Σικάγο Μπουλς, που σε λίγες ημέρες θα ολοκληρώσουν την σεζόν, ξεχώρισε ο Λέοναρντ Μίλερ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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