Μεγάλη νίκη των Χοκς κόντρα στους Σέλτικς

Οι Ατλάντα Χοκς εκμεταλλεύτηκαν τις πολλές απουσίες των Μπόστον Σέλτικς, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 112-102.

Οι «Κέλτες» παρατάχθηκαν χωρίς τους Τέιτουμ, Κέτα και Βούτσεβιτς, με τους γηπεδούχους να το εκμεταλλεύονται για να φτάσουν σε μια μεγάλη νίκη, στην προσπάθεια για την απευθείας είσοδο στα playoffs.

Οι Χοκς είχαν από το ξεκίνημα τον έλεγχο της αναμέτρησης και παρά την σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν οι Σέλτικς, έφτασαν στο νικηφόρο αποτέλεσμα για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 43-33.

Έτσι, τα «γεράκια» έχουν πάρει το πλεονέκτημα της απευθείας εισόδου στα playoffs, όμως οι Σίξερς και οι Χιτ καραδοκούν, με την διαφορά να είναι στην μία νίκη!

Ο Τζέιλεν Τζόνσον με 20 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Ατλάντα Χοκς, με τον Τζέιλεν Μπράουν να ξεχωρίζει για τους Σέλτικς με 29 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

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