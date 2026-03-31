Οι Χιτ έβαλαν «φωτιά» στη μάχη για τα playoffs

Οι Μαϊάμι Χιτ πανηγύρισαν μεγάλη νίκη απέναντι στους Φιλαδέλφεια 76ερς, επικρατώντας με 119-109 και η μάχη της εισόδου στα playoffs φουντώνει στην Ανατολή.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς και προηγήθηκαν με 38-34 στο τέλος της πρώτης περιόδου, όμως οι Σίξερς έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 20-27, έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 58-61.

Στο δεύτερο μέρος, οι Χιτ ανέβασαν την απόδοσή τους και πήραν ξανά τα ηνία της αναμέτρησης, κλείνοντας το τρίτο δωδεκάλεπτο στο 91-87, συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό και στην τέταρτη περίοδο.

Οι Σίξερς πάλεψαν μέχρι το τέλος για την νίκη, όμως στο φινάλε ξέμειναν από δυνάμεις και οι Χιτ πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 40-36, ρίχνοντας τους αντιπάλους τους στο 41-34.

Έτσι, η μάχη για την 6η θέση που οδηγεί απευθείας στα playoffs έχει φουντώσει για τα καλά στην ανατολική περιφέρεια και στις τελευταίες αγωνιστικές αναμένεται να δοθεί μεγάλη μάχη.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο με 23 πόντους, 16 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο μεγάλο πρωταγωνιστής των νικητών, με τον Ταϊρίς Μάξεϊ να ξεχωρίζει για τους Σίξερς, έχοντας 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

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